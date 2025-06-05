Удивительный завтрак на Тенерифе: что он включает и сколько стоит — немыслимо выгодная находка!

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский экспат, живущий на Тенерифе, поделился в социальных сетях своим удивлением от стоимости традиционного английского завтрака, который он съел в прибрежном кафе в Лос-Кристианосе. На фоне растущей обеспокоенности по поводу цен на острове, особенно для туристов, его опыт оказался неожиданным.

Фото: commons.wikimedia.org by Janine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яичница

Мужчина, работающий в туристической сфере, отметил, что многие туристы жалуются на рост цен на еду и напитки. Однако он решил поделиться своим положительным опытом, подчеркнув невероятно выгодное предложение, которое он нашёл в LA TASCA 7. Всего за 4,60 евро он получил полноценный английский завтрак, включающий два ломтика бекона, две сосиски, два тоста, помидор и два жареных яйца. Он специально попросил исключить печёные бобы.

Завтрак подавался на большой тарелке с соусом HP, и он наслаждался им с видом на океан. Он был поражён ценой, отметив, что она сопоставима со стоимостью пинты пива в Великобритании, и задался вопросом, как кафе удаётся зарабатывать деньги, продавая завтрак так дёшево.

В комментариях к его посту разгорелась дискуссия. Многие пользователи подтвердили, что на Тенерифе можно найти доступные варианты питания, и поделились своими положительными впечатлениями от недорогих кафе и ресторанов. Некоторые даже упомянули, что можно найти пинту пива за 1,50 евро и завтрак за 3 евро.

Однако не все согласились с тем, что Тенерифе остаётся дешевым местом. Некоторые комментаторы отметили, что цены выросли и что раньше остров был более доступным для британцев. Другие подчеркнули, что цены на Тенерифе могут отличаться от цен в остальной части Испании из-за более низких налогов.

Выбор английского завтрака на Тенерифе также вызвал шутливые комментарии. Некоторые пользователи подшучивали над тем, что он ест английский завтрак в экзотической стране, а другие выражали удивление тем, что люди заказывают английский завтрак за границей. Отсутствие бобов на его тарелке также не осталось незамеченным, и некоторые комментаторы выразили своё недовольство этим фактом.

Уточнения

Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага Канарских островов в Атлантическом океане.

