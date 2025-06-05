Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как без ремонта и стен разделить пространство — простой приём зонирования
Трамп объявил войну Tesla: Маск в шаге от катастрофы
Хрущёвка на новый лад: как обновить старую квартиру со вкусом
7 секретов выбора увлажняющего крема для жирной кожи: узнайте, как обрести свежесть без ненужного блеска
Хотите пресс после 40 лет? Выполняйте 3 упражнения в спортзале, чтобы сжечь жир на животе
Неубиваемые, как советская закалка: грузовики, которые служат до сих пор
Маск разнес Трампа в пух и прах: тайная правда о президентских выборах
Экологи ликуют: как натриевый элемент может изменить мир транспорта навсегда
Зарядка электромобиля дома: зачем нужна умная зарядная станция

Египет или Турция: как сделать правильный выбор для идеального отпуска

2:28
Туризм

Среди популярных направлений для отдыха по системе "все включено" Турция и Египет продолжают удерживать лидерство у туристов из Чехии. Обе страны предлагают солнечную погоду, тёплое море и доступные цены, но при этом впечатления от отдыха могут сильно различаться.

Анталия, Турция
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анталия, Турция

Турция предлагает средиземноморский климат, идеально подходящий для отдыха с мая по октябрь. Самыми жаркими месяцами являются июль и август. Египет же готов принимать туристов круглый год. Основной сезон приходится на октябрь-апрель, когда погода наиболее комфортна. Летом температура может подниматься до 45 °C, что подойдёт не каждому.

Курорты Турции, такие как Анталия, Сиде и Аланья, известны песчаными и галечными пляжами, тёплым морем и развитой инфраструктурой. Египет, в свою очередь, славится Красным морем, коралловыми рифами и кристально чистой водой. Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам — рай для любителей снорклинга и дайвинга.

В Турции — высокий уровень сервиса, современные отели и богатый выбор блюд, включая иностранные алкогольные напитки. Египетские отели тоже предлагают "всё включено", но могут отличаться по качеству обслуживания. Преимуществом остаются более низкие цены.

Турецкая кухня богата вкусами, радует тематическими вечерами и свежими блюдами. В Египте стоит быть осторожнее: предпочтительна бутилированная вода, не рекомендуется употреблять лёд. Пища здесь проще, но экзотична.

Турция приглашает в древние города Эфес и Памуккале, на воздушные шары в Каппадокии и в Стамбул — город на границе двух континентов. Египет привлекает пирамиды, храмы Луксора, сафари по пустыне и морские прогулки по Красному морю.

Турция считается относительно безопасной, особенно в туристических зонах. Рекомендуется избегать политических акций. В Египте — спокойная атмосфера на курортах, но за их пределами стоит соблюдать гигиену и быть осторожным с водой.

Оба направления хороши по-своему. Турция подойдёт тем, кто ценит комфорт и гастрономию, а Египет — тем, кто жаждет подводных приключений и древних загадок.

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть
Наука и техника
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть Аудио 
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух
Мир. Новости мира
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Последние материалы
Миф или медицинский факт: действительно ли проглоченная жвачка остаётся в организме на годы
Зелёный враг: какие деревья тихо вредят дачному участку
Невозможно представить, но это правда: в мире существует круизный лайнер в пять раз тяжелее Титаника
Огородники в восторге: соседи для картофеля, которые реально работают
Лавровый лист у двери: простая защита от насекомых, о которой вы не знали
Ваш крем за кулисами устроил бунт — и кожа его уже чувствует
Плацкарты из прошлого: почему мы до сих пор скучаем по поездам СССР
Одна пробирка — и кошка уже всё поняла: кто вы, откуда и можно ли вам доверять
Электронные книги в России: кто стал королём рынка цифрового чтения
Лазанья, от которой дети визжат, а взрослые прячут ложки: сладкий шедевр без духовки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.