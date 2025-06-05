Балеарские острова: местные против туристов — чего нам ждать

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испания оказалась в центре внимания не только из-за своей популярности среди туристов, но и в связи с нарастающими протестами против так называемого «чрезмерного туризма».

Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж в Алькудии

Основной мишенью демонстрантов стали британские отдыхающие, которые, по мнению протестующих, вносят наибольший вклад в перенаселенность курортных зон и рост цен для местных жителей.

Тем не менее, данные говорят о другом. Согласно статистике TravelgateX, бронирования на Балеарские острова — один из главных туристических регионов Испании — продолжают расти.

За последнюю неделю объем бронирований увеличился на 10,1%, а по сравнению с прошлым годом — почти на 30%. Это делает Балеарские острова третьим по популярности направлением в стране.

Анализ структуры бронирований показывает интересную картину. Около 20% путешественников планируют отпуск за два месяца до даты вылета, еще 18% — более чем за 90 дней, в то время как 10,4% делают заказ в последний момент — за день или даже в день поездки.

Половину всех бронирований осуществляют семейные пары. Почти половина гостей (48,9%) выбирают проживание от двух до пяти ночей, а 25% ограничиваются одной ночью.

Национальный состав путешественников также интересен. Испанцы лидируют с 55,5% всех бронирований. Британцы занимают второе место (18,8%), за ними следуют немцы (3,3%) и португальцы (2,8%).

Тем временем мнения местных жителей расходятся. Один из жителей выразил недоверие к данным TravelgateX, другой отметил, что на острове Менорка по-прежнему тихо, несмотря на общую волну туризма. Однако были и более позитивные отклики — один из комментаторов с оптимизмом воспринял интерес к региону, считая, что туризм в умеренных масштабах приносит пользу.

В условиях протестов и локальной напряженности рост туризма в Испании поднимает вопрос о поиске баланса между экономической выгодой и комфортом жизни местного населения. Особенно остро он ощущается в разгар летнего сезона.

Уточнения

Балеа́рские острова́ (исп. Islas Baleares, кат. Illes Balears) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.

