От Крит до Корсики: путешествие по 10 лучшим пляжам Европы

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британское издание The Telegraph составило список лучших пляжей Европы, включив в него живописные уголки Греции, Испании, Италии, Португалии, Франции и других стран. Среди лидеров — побережья острова Крит, ставшего символом пляжного отдыха в Греции.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пляж

Греческие курорты уверенно занимают важное место в рейтинге. Особенно выделяются Ксерокампос на Крите, уединённая Сария на Карпатосе и экзотические пляжи острова Икария, такие как Сейшельские острова. Войдокилия в Мессинии с её формой в виде полумесяца и Папоротник на Кефалонии также вошли в список благодаря своей нетронутой природе.

Испания представлена как материковыми, так и островными пляжами. В список попали Ла Конча в Сан-Себастьяне, а также курорты Балеарского архипелага — Плайя-де-Форментор на Майорке. Любителям драматических пейзажей рекомендуют Плайя-да-Адрага в Синтре, Португалия.

Португалия также оказалась в центре внимания. The Telegraph отметил пляжи Порту-Санту, Прайя-ду-Барриль в Алгарве, живописную Прайя-ду-Кабеделу в Виана-ду-Каштелу, а также уникальные ландшафты в Алентежу и Синтре.

Франция радует разнообразием: от лазурного берега до уединённых бухт Корсики. В списке — Коз-Пор в Бретани, Каланк-де-Фигероль и знаменитая дюна Пилат. Пляжи Олерона, О-де-Франс и Лазурного берега отмечены за свою атмосферу и чистоту.

Италия предложила не менее впечатляющие варианты. В их числе — райский Байя-дель-Силенцио в Лигурии, тосканский Коллелунго, калабрийский Каламоше и пляжи в Венето и Апулии.

Хорватия была представлена жемчужинами Адриатики — Златни Рат на острове Брач и Пунта-Рата в Бреле. Среди других стран выделяются пляжи Черногории, Турции, Норвегии, Германии, Мальты, Швеции и Дании.

Выбор The Telegraph охватывает не только популярные туристические направления, но и скрытые уголки Европы, идеально подходящие для уединения и наслаждения природой.

Уточнения

Крит — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки. Географически относится к Европе.

