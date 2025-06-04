Вот зачем туристы уезжают на этот крошечный остров в Италии

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего шесть часов от Венгрии — и вы оказываетесь в совсем другом мире. Солнечная атмосфера, лазурное небо, солёный морской воздух, буйная зелень — Grado очаровывает с первого взгляда. Здесь время как будто замедляется, позволяя наслаждаться каждым мгновением.

Фото: Self-photographed by Wolfgang Glock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Grado Italy

Цветущий рай

В этом городке вас встретят терракотовые горшки с цветами, улицы, украшенные бугенвиллиями и олеандрами, а велосипеды — с гирляндами из живых растений. Местные синьоры уверены: даже двухколёсный транспорт должен приносить радость.

"Grado не просто красив — он настоящий. Всё здесь такое, каким его задумала сама природа", — говорит Кинга Семпергер-Соммарива, которая уже более 10 лет помогает путешественникам открывать это волшебное место.

Место силы

Grado — это больше, чем просто курорт. Это уголок, где природа, человек и история слились в гармонии. Местные рассказывают, что остров находится под покровительством Святой Мадонны — ей посвящены алтари и цветочные подношения в каждом переулке.

Повседневная магия

Старики гуляют в шляпах и с тростью, на воскресную мессу в петлице — цветок. Женщины с утра убирают улицы и приносят свежие цветы к святыням. В воздухе витает аромат жасмина, а в тени оливковых деревьев приятно выпить первую чашку кофе.

Уточнения

Средиземномо́рье — исторический регион в бассейне Средиземного моря.



О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

