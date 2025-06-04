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Самый крутой Швейцарский фуникулёр поднимается почти вертикально — инженеры сделали своё дело

1:37
Туризм

Представьте, что вы садитесь в поезд, а он начинает карабкаться почти вертикально. Нет, это не аттракцион в парке развлечений, а реальная железная дорога в самом сердце Швейцарии — Stoosbahn.

Stoosbahn
Фото: commons.wikimedia.org by Nix-dorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Stoosbahn

Инженерный прорыв в Альпах

Швейцария — страна крутых склонов и глубоких долин. Дороги здесь — уже само по себе испытание, а что уж говорить о железнодорожных путях. Тем не менее, именно здесь проложили уникальный маршрут: Stoosbahn — самый крутой фуникулёр Европы, стартующий у Люцернского озера.

Чтобы преодолеть подъем с углом в 48 градусов (а это 110% уклон!), инженерам пришлось прибегнуть к нестандартным решениям. Обычный вагон при таком наклоне просто перевернулся бы, но Stoosbahn оснащён кабинами с гидравликой. Они автоматически подстраиваются под уклон, удерживая пассажиров в горизонтальном положении. Потрясающе — вы даже не почувствуете, что взлетаете на высоту более 700 метров!

Не он один такой

Хотя Stoosbahn заслуженно считается рекордсменом, у него есть достойные конкуренты. Например, зубчатая железная дорога на гору Пилатус — также в Швейцарии — способна преодолевать 48%-ный уклон. А мировой рекорд принадлежит австралийской Katoomba Scenic Railway: её склон достигает угла 52 градусов!

Так что, если вам казалось, что поездка на поезде — скука смертная, просто попробуйте Stoosbahn. Это приключение, которое запоминается на всю жизнь.

Уточнения

Фуникулёр (фр. funiculaire, произв. от лат. funiculus — верёвка, канат) — рельсовое транспортное средство с канатной тягой для перевозки людей или грузов в вагонах на небольшое расстояние по крутой трассе.

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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