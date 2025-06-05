Откройте для себя PWA от Аэрофлота: незаменимый помощник для современных путешественников

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Аэрофлот" представил прогрессивное веб-приложение (PWA), которое теперь можно использовать в качестве основной платформы для бронирования и управления перелётами.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iPhone

Это особенно актуально для владельцев iPhone, поскольку официальное приложение авиакомпании исчезло из App Store. Владельцы Android-гаджетов всё ещё могут установить нативный клиент через альтернативные магазины, однако и для них PWA может быть удобной заменой.

Технология PWA объединяет в себе преимущества сайта и мобильного приложения. Приложение быстро загружается, не требует много памяти и обновляется автоматически.

Пользователи получают полноценный доступ к функциям — от поиска и покупки авиабилетов до регистрации на рейс, управления бронированием, использования бонусной программы и оформления дополнительных услуг.

Приятный бонус — вход через Face ID или Touch ID для владельцев соответствующих устройств.

"Аэрофлот" не первый на этом пути. Ранее подобные веб-приложения запустили Turkish Airlines, Air France и British Airways. Это решение становится стандартом на фоне ограничений, связанных с санкциями и отсутствием приложений в App Store.

PWA-приложения уступают нативным в некоторых аспектах. Например, при слабом интернете они могут загружаться медленнее. Также отсутствует поддержка push-уведомлений, а оффлайн-доступ ограничен. Кроме того, такие приложения не всегда получают доступ к аппаратным функциям устройства, таким как Bluetooth или датчики.

Процесс установки прост: достаточно зайти на сайт pwa. aeroflot.ru через Safari на iPhone, нажать кнопку "Поделиться" и выбрать "На экран "Домой"".

Приложение появится как иконка и будет работать как обычная программа. PWA поддерживается практически всеми браузерами, кроме "Яндекс Браузера". Для корректной работы оплаты через СБП или SberPay необходимо разрешить всплывающие окна в настройках браузера.

Единственная забавная особенность — приложение пока может неправильно определять местоположение, например, предлагая "покинуть Омск" даже находясь в другом городе. Над точностью сервис ещё работает.

PWA "Аэрофлота" — это шаг к цифровой независимости, удобству и универсальности в условиях новых реалий.

Уточнения

Прогрессивное web-приложение (англ. progressive web app, PWA) — технология в web-разработке, которая визуально и функционально трансформирует сайт в приложение (мобильное приложение в браузере).

