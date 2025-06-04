КИГ: нет отмен отдыха в Крыму после атаки на Крымский мост

После атаки на Крымский мост: отмен бронирования нет, идёт рост турпотока-2025

В Крыму не зафиксировано случаев отмены бронирований после неудачной попытки атаки на Крымский мост, — показали результаты опроса 109 объектов размещения, проведённого "Крымской информационной группой".

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Представители туристической индустрии ответили отрицательно на вопрос "фиксируются ли отмены бронирований после вброса СБУ (про более чем 5 отмен)". Это касается всех сегментов: санаториев, отелей, детских лагерей, частных гостевых домов и мини-отелей — отказов или отмен нет.

Однако частные отельеры отметили, что ими был зафиксирован "всплеск звонков и вопросов от туристов о реальной ситуации с Крымским мостом и общей обстановке в Крыму".

Анализ данных перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" и платформ "Яндекс Путешествия", "Суточно", 101hotels, "Твил" и "Островок" также показывает, что бронирования отдыха на полуострове продолжают бить рекорды. Сейчас активно бронируют проживание во второй половине июля, середине августа и сентябре.

По данным турагентств, платформ бронирования билетов и отдыха и ведомств, бронирования на июнь, июль и август уже превышают 50%, а в некоторых регионах полуострова (Южный и западный берега Крыма) — 65%.

Напомним, что 3 июня СБУ сообщило о том, что некий диверсионный отряд якобы подорвал Крымский мост. И он якобы "находится в аварийном состоянии".

Это не так, Крымский мост цел, невредим и функционирует в обычном режиме.

Российская сторона показала — ни физических повреждений, ни сбоя в работе конструкций Крымского моста обнаружено не было. Взрыв у Крымского моста в море был атакой малого БЭК на специальную "отбойную шайбу" — как раз и предназначенную для защиты от взрывов, тарана и ледохода.

После обследования конструкций Крымский мост был открыт и работает штатно. Более того, в соцсетях появился мем о попытке подрыва — "Крымский мост цел, а Украина уже нет".

СМИ добавляют, что по оценкам зарубежных экспертов — вплоть до Израиля и Пентагона — ПВО Краснодарского края, Крыма и непосредственно Крымского моста является одной из самых опытных и мощных в мире.

Также благодаря заранее подготовленным многослойным линиям обороны (с поддержкой ВКС, ПВО, ППДО, артиллерии и ракетных сил) Крым называют "неприступным бастионом"

Напомним, что существует два основных маршрута въезда и выезда в Крым:

Через Крымский мост,

Сухопутный путь через новые регионы России.

Уточнения

Кры́мский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного, считается самым длинным в Европе.





Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.



Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

