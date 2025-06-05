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Психология планирования путешествия: как ожидание поездки влияет на счастье

2:45
Туризм

Ожидание долгожданного путешествия приносит не меньше радости, чем сам процесс путешествия. Согласно исследованиям, процесс планирования поездки — от выбора маршрута до бронирования билетов — способен повысить уровень счастья и даже улучшить психическое здоровье.

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Фото: Flickr by Lyncconf Games, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Исследование, проведённое среди 263 взрослых в США во время пандемии, показало, что 97% участников считают сам процесс планирования поездки источником счастья.

Почти 82% заявили, что почувствовали улучшение настроения после того, как забронировали билеты на предстоящее путешествие. Более того, 71% опрошенных сообщили, что, узнав о поездке, они почувствовали прилив энергии на ближайшие шесть месяцев.

Планирование путешествия приносит радость и удовлетворение. 95% участников исследования признались, что осознание предстоящего отдыха вызывает в них чувство счастья.

Процесс выбора маршрута, бронирования отелей и активное обсуждение с друзьями или семьёй делают это время особенно волнующим. Более того, 80% сообщили, что сами подготовительные шаги оказывают положительное влияние на их настроение.

В условиях неопределённости, особенно в постпандемийный период, возможность безопасно путешествовать дарит людям душевное спокойствие. 96% участников опроса заявили, что осознание того, что они могут путешествовать безопасно, снимает стресс и напряжение.

Мишель Гилан, психолог, исследующая влияние путешествий на эмоциональное здоровье, подчёркивает, что планирование поездки помогает выстроить "эмоциональную иммунную систему", укрепляя психическое состояние и повышая уровень уверенности в будущем.

Для большинства людей идеальное путешествие в условиях неопределённости — это короткий отпуск, проведённый в пределах родной страны. Участники исследования сообщили, что предпочли бы провести трёхдневный уик-энд в спокойной обстановке, не обременённой напряжённой организацией. В Греции, например, это может быть поездка, включающая в себя небольшие приключения, но без излишней суеты.

Исследование подтверждает: счастье начинается с предвкушения путешествия, а не с самого путешествия. Планирование отпуска и бронирование билетов помогает людям пережить стресс, укрепить психическое здоровье и почувствовать себя более энергичными. Ожидание нового приключения может быть таким же увлекательным, как и сам процесс путешествия.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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