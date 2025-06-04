В Дубае закроют главный аэропорт — какие изменения ждут в авиаперелётах

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Он был свидетелем авиационных рекордов, принял миллионы пассажиров и стал символом роста региона. Но уже определена дата, когда его история завершится.

Фото: Emirates tails by Alex Polezhaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ DHB аэропорт

С 1960 года он служил главным воздушным воротами Ближнего Востока. Теперь же известно: Дубайский международный аэропорт (DXB) прекратит работу в 2035 году. Информация стала официальной и её подтвердили в Spabook. net.

Что будет дальше

На смену DXB придёт Al Maktoum International Airport — гигант будущего, строящийся в Dubai World Central. Именно туда, согласно планам, переедут все авиарейсы и сервисы, включая ключевых игроков — Emirates и flydubai.

Это не просто перенос. Это масштабнейшая инвестиция в историю отрасли: 28 миллиардов фунтов стерлингов (около 13 триллионов форинтов) направлены на то, чтобы новый хаб принимал до 260 миллионов пассажиров в год. Если планы воплотятся, это будет крупнейший аэропорт на планете.

"Карта мира изменится"

DXB сегодня — один из главных узлов мирового воздушного сообщения, только в 2023 году он обслужил свыше 86 миллионов человек. Но по прогнозам, уже к концу десятилетия авиационная карта мира изменится, и все маршруты будут сосредоточены в Al Maktoum.

Новый аэропорт обещает не только масштаб, но и технологии будущего: полностью автоматизированную систему багажа, инновационные терминалы и беспрецедентный уровень сервиса. Его строительство уже началось — первый этап планируется завершить к 2030 году, а полностью он заработает в 2035-м.

Emirates и flydubai: плавный переход

Две крупнейшие авиакомпании эмирата подтвердили, что уже адаптируют свою логистику под грядущие изменения. Они обещают плавный переезд, без потрясений для пассажиров. Более того, путешественников ждут улучшения: от ускоренной регистрации до роботов на стойках приёма.

"С новым аэропортом мы не только сохраним статус центра авиации, но и переопределим само понятие воздушных путешествий", — говорится в заявлении правительства эмирата.

DXB принимал первые рейсы Airbus A380, становился ареной исторических событий в авиации. Его закрытие символизирует завершение эпохи. Но Дубай не прощается с амбициями — просто они переносятся в будущее.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



Администрати́вный центр — официальный главный населённый пункт (город, село и так далее) любого административного образования первого, второго или третьего уровня (такого как область, край, автономная республика, провинция, штат, департамент).

