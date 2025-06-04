Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

На самом деле, Париж полон скрытых сокровищ, и один из таких — это розарий, расположенный всего в 15 минутах езды от столицы, на острове Пюто.

Фото: commons.wikimedia. org by Moonik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Штамбовая роза

Этот бесплатный сад, уединённо спрятанный среди зелёных просторов, предлагает уникальную атмосферу, напоминающую французский парк, который мог бы стать идеальным декором для шоу вроде "Бриджертона". Идеальное место для романтической прогулки или уединенного отдыха от городской суеты.

Парк Лебоди, в котором находится розарий, — это настоящая зелёная точка на берегу Сены. С площадью более 33 000 квадратных метров, этот парк создаёт буколическую, спокойную атмосферу, которая идеально сочетается с природной красотой и чудесными видами на реку. Прогулки по этому уголку Парижа подарят не только отдых для глаз, но и глубокое умиротворение.

Розарий, открытый для посетителей с апреля по сентябрь, можно назвать настоящим произведением искусства, благодаря своим великолепным 200 разновидностям роз. Весной здесь расцветают самые разнообразные сорта, от нежных белых до ярких пурпурных оттенков. Стойкие ароматы этих роз наполняют воздух, создавая атмосферу, полную утончённой красоты.

Протяжённость парка составляет 2 километра, и его тропинки идеально подходят для прогулок среди цветущих растений. Красивые арки, вьющиеся розы, а также дамасская роза, которая спрятана в тени беседок, создают романтическую атмосферу. В этом розарии можно насладиться не только видом на цветы, но и наблюдением за бабочками, которые, как и сами цветы, являются важной частью его природы.

Созданный в конце 18 века, розарий имеет долгую историю, но остаётся современным и живым уголком Парижа. Местные пчёлы производят мед отличного качества, что подчеркивает гармонию природы, в которой люди и животные взаимодействуют в идеальном балансе. Всё это создаёт атмосферу древности и покоя.

И самое замечательное, что розарий доступен абсолютно бесплатно. Сад открыт ежедневно с 8:00 до 21:00, и вы можете приходить сюда в любое время в течение сезона, чтобы насладиться его красотой, не заботясь о билетах или ограничениях.

Уточнения

Пюто́ (фр. Puteaux) — город во Франции. Расположен в северной части Франции, западнее Парижа, на левом берегу реки Сена и фактически является одним из пригородов французской столицы.

