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Розацца: магия и масонские тайны в сердце Пьемонта – что скрывает эта загадочная деревня

3:03
Туризм

В сердце Пьемонта, среди величественных пейзажей и исторических деревень, скрывается Розацца — место, которое не оставляет равнодушным ни одного любителя загадок.

Унесённые призраками
Фото: commons.wikimedia by Francesco-1978, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Унесённые призраками

Эта деревня, расположенная в провинции Шатун, стала настоящим магнитом для поклонников эзотерики, масонских тайн и уникальной архитектуры. Она напоминает место из фильма "Унесённые призраками".

Розацца обрела свою особенную атмосферу благодаря сенатору Федерико Розацца, который в своё время преобразил деревню, а также архитектору Джузеппе Маффеи.

Вместе они создали не просто место для жизни, а настоящую тайную лабораторию, где каждый элемент — от фасадов зданий до маленьких архитектурных деталей — несёт в себе масонскую символику. Все эти элементы наполняют деревню скрытым смыслом, который открывается лишь тем, кто готов увидеть за обычной архитектурой нечто большее.

Улицы и здания Розаццы украшены множеством символов: замкнутых кругов, звёзд, чисел и загадочных гравюр, которые традиционно ассоциируются с масонством. По одной из легенд, Розацца и Маффеи получили вдохновение для восстановления деревни во время сеансов, что придаёт месту ещё большую мистическую ауру. Местные считают, что именно эта связь с таинственными силами придаёт деревне её необыкновенную силу и привлекательность.

Одними из самых ярких архитектурных памятников Розаццы являются Замок Розацца, Муниципальный Дворец и Гражданская Башня. Эти здания, с их величественными фасадами и гармонией форм, по праву считаются символами архитектурного гения и эзотерического мышления. Но не только архитектура привлекает внимание. Церковь Святого Евсевия и Монументальное Кладбище также имеют глубокое символическое значение, наполненное историей и мистикой.

Для тех, кто желает глубже узнать о Розацце, есть музей, расположенный в одном из домов деревни. Музей-квартира рассказывает о жизни и творчестве сенатора Федерико Розацца, его идеях и влиянии на развитие деревни. А для любителей природы в Розацце есть несколько природных троп, которые ведут в Пеннинские Альпы. Эти тропы создают ощущение приостановки времени, позволяя забыть о суете современного мира и погрузиться в атмосферу древности и тишины.

Розацца — это не просто деревня. Это место, где прошлое встречается с настоящим, где каждый камень и каждый уголок напоминают о древних тайнах и легендах. Здесь, среди масонских символов, архитектурных чудес и природной красоты, создаётся ощущение, будто время здесь замедляется. В какой-то момент кажется, что ты оказался в фильме, где магия и реальность переплетаются в единую ткань.

Уточнения

Розацца (итал. Rosazza) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

«Унесённые при́зраками» (яп. Сэн то Тихиро но камикакуси, «Сэн и похищенная ками Тихиро») — полнометражный аниме-фильм режиссёра Хаяо Миядзаки, снятый на студии «Гибли» в 2001 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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