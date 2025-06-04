Теплицы Альмерии: гигантские структуры, видимые из космоса, завораживают и удивляют

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Хотя многие из нас считают, что самые большие структуры, видимые из космоса, это Великая Китайская стена или египетские пирамиды, на самом деле титул принадлежит теплицам, расположенным в южной части Испании.

Фото: commons.wikimedia by NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Альмерия, Испания

Эти гигантские аграрные комплексы находятся в Альмерии, в Андалусии, и занимают колоссальную площадь, что делает их уникальной достопримечательностью, видимой даже с орбиты.

История этих теплиц началась в 1959 году, когда Хосе Эрнандес Буж построил первую теплицу. С тех пор модель интенсивного сельского хозяйства, основанная на тепличном производстве, распространилась и стала основой агробизнеса региона. Теплицы Альмерии покрывают более 30 000 гектаров, что делает их крупнейшими тепличными комплексами в мире.

Теплицы не только изменили ландшафт региона, но и оказали влияние на климат. Белые пластиковые крыши теплиц отражают солнечные лучи, создавая небольшое охлаждение в жарком и сухом климате. Благодаря этому климатическому эффекту Альмерия превратилась в важный сельскохозяйственный центр, экспортируя в Европу и другие страны такие продукты, как томаты, огурцы и перцы.

В дополнение к влиянию на климат, эти теплицы также стали символом сельскохозяйственных технологий. В них используются самые современные системы капельного орошения и климат-контроля, что позволяет эффективно использовать водные ресурсы и повышать урожайность. Технологии, применяемые в теплицах, способствуют устойчивому сельскому хозяйству, снижая потребность в химических веществах и сокращая воздействие на окружающую среду.

Тем не менее, теплицы подвергаются критике за интенсивное использование ресурсов, таких как вода и энергия, а также за негативное влияние на экосистему. В последние годы предпринимаются шаги для улучшения ситуации, в том числе внедрение устойчивых методов сельского хозяйства, сертификация экологически чистой продукции и сокращение использования химических удобрений.

Теплицы Альмерии стали не только важным сельскохозяйственным объектом, но и уникальной структурой, видимой из космоса. Белые пластиковые крыши создают яркий визуальный эффект, который поражает астронавтов и спутниковые снимки. Эти теплицы выглядят как гигантская сеть, распростёртая по пустынному ландшафту, и становятся символом современного сельского хозяйства, сочетающего технологии и экологию.

Таким образом, теплицы в Альмерии — это не просто структуры для выращивания овощей. Они олицетворяют уникальную смесь технологий, устойчивости и инноваций, благодаря которым эта зона сельского хозяйства стала самой видимой с орбиты.

Уточнения

Альмери́я (исп. Almería) — город на юго-востоке Испании и столица одноимённой провинции. Население — 198 533 человек (на 2019 год). В 1522 году Альмерия была разрушена землетрясением, и восстановление не начиналось до XIX века. Во время гражданской войны в Испании город был обстрелян германским военно-морским флотом и пал в 1939 году.

