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ТОП самых красивых автомобильных дорог СССР

3:10
Туризм

Дороги СССР — это не просто маршруты для передвижения, это настоящие символы страны, её природы и истории.

Трасса
Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трасса

Каждая из этих дорог несла в себе уникальную атмосферу: от суровых северных пейзажей Кольской трассы до живописных горных серпантинов Кавказа и диких просторов Алтая. Вот ТОП самых красивых дорог СССР!

1. Чуйский тракт (СССР) — "дорога в сердце Алтая"

Этот знаменитый маршрут соединял Новосибирск с Монгольской границей, проходя через живописные горы Алтая. Чуйский тракт был и остаётся настоящей жемчужиной сибирской природы — высокие вершины, глубокие ущелья, кристально чистые реки и невероятные панорамные виды.

Многочисленные перевалы и извилистые серпантины делали поездку одновременно захватывающей и сложной. Для советских путешественников Чуйский тракт был настоящим символом дальних и необычных дорог.

2. Камчатский тракт

Дорога на Камчатке — это дорога в край вулканов и гейзеров. Она проходит через дикие, мало тронутые человеком места с поразительной природой. Ледники, горячие источники, вулканические склоны и широкие долины создавали пейзажи, которые на всю жизнь оставались в памяти.

Для советских автомобилистов этот маршрут был настоящим испытанием и наградой одновременно.

3. Владивосток — Хабаровск (Транссибирская магистраль вдоль автодорог)

Маршрут, пролегающий вдоль железной дороги, соединял два крупнейших города Дальнего Востока. Его природные красоты — бескрайние тайги, широкие реки, горы и морское побережье — поражали воображение.

Путешествие по этой дороге часто ассоциировалось с духом Дальнего Востока и духом огромной страны.

4. Ленинград — Мурманск (Кольская трасса)

Дорога, ведущая на Кольский полуостров, проходит по северным лесам и тундрам, мимо озёр и рек. В северных регионах СССР трасса эта считалась одной из самых красивых и суровых, врезаясь в пейзажи с белыми ночами и северным сиянием.

Невероятная природа и уникальные климатические условия создавали особое очарование этому маршруту.

5. Тбилиси — Трусо — Казбеги (Грузия, Кавказ)

Этот горный маршрут через Главный Кавказский хребет был одним из самых живописных в СССР. Узкие дороги, крутые серпантины, высокие горы и древние крепости создавали неповторимую атмосферу путешествия. Кавказские пейзажи были эталоном красоты для многих советских туристов.

Сегодня эти дороги продолжают вдохновлять автолюбителей и путешественников, напоминая о величии природы и инженерного искусства того времени. Они остаются живым наследием СССР — частью истории, которую стоит помнить и беречь.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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