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На этом пляже находится самая тёплая морская вода в Европе — 13 километров береговой линии

1:54
Туризм

Если вы любите пляжи, но не любите холодную воду, это место в Турции может стать вашим летним фаворитом, так как вода здесь гарантированно будет приятно тёплой.

Пляж Коньяалты
Фото: web.archive.org by Sinan Şahin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Коньяалты

Приближается сезон летних отпусков, а это значит, что на пляже нас ждут жаркие, солнечные дни, чтобы искупаться и отдохнуть. Купание в море — идеальный способ освежиться, хотя во многих местах вода слишком холодная. Тем не менее есть одно место, которое, как говорят, имеет самую тёплую морскую воду в Европе. Если вы любите плавать, но не любите леденящий холод, это может быть вашим пунктом назначения.

Город Анталья в Турции пользуется популярностью у туристов, а один из его пляжей — Коньяалты — поистине впечатляет: он протянулся вдоль побережья более чем на 13 километров, сообщает Express.

Пляж Коньяалты также вошёл в список, составленный экспертами Iglu Cruise, как один из самых красивых и теплых пляжей Европы. На юго-западном побережье Турции средняя температура воды летом составляет 27,8 °C.

Пляж расположен к западу от Антальи и также был награждён Голубым флагом, что указывает на отличное качество воды — идеально подходит для купания. Пляж также получил награду "Выбор путешественников 2025 года — лучший из лучших" на основе отзывов путешественников Tripadvisor с сотнями пятизвёздочных отзывов.

"Вода чистая и освежающая, хотя берег галечный, поэтому рекомендуется водная обувь. Тем не менее это фантастическое место! А после купания стоит отведать божественные турецкие блюда ресторанов, выстроившихся вдоль набережной. Могу только рекомендовать!" — написал один из пользователей.

Уточнения

Коньяалты (тур. Konyaaltı) — район, расположенный в провинции Анталья, Турция.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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