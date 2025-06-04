Целебные воды, древние замки и гастрономические открытия: вот почему остров Искья не оставит вас равнодушным

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Искья — это не просто остров, это калейдоскоп впечатлений, где каждый элемент — природа, история, гастрономия — сплетается в уникальную симфонию. Остров переживает период обновления, стремясь представить миру свою богатую идентичность с новой силой и осознанием.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesco Brecciaroli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Искья

Здесь, среди целебных термальных вод, древних артефактов, вдохновляющих садов и неповторимых вкусов, Искья строит своё будущее, бережно храня память о прошлом. Термальные источники — это не просто возможность расслабиться, это живое свидетельство древней традиции.

В Барано источник Нитроди, известный своими целебными свойствами ещё древним грекам и римлянам, и сегодня привлекает тех, кто ищет естественного оздоровления и обновления. Его вода, признанная Министерством здравоохранения, оказывает благотворное воздействие на кожу. На северном побережье термальный парк Кастильоне, расположенный в живописном месте, сочетает современные процедуры с уважением к истории и природе. Здесь человек и природа сливаются в единое чувственное переживание.

Сердце Искьи бьётся в древних стенах Арагонского замка, величественного символа острова и хранителя его истории. Построенный в 474 году до нашей эры, он служил укреплённой резиденцией, убежищем и центром культурной жизни. В XVI веке благодаря Виттории Колонна, поэтессе и дворянке, замок стал местом интеллектуальных дискуссий, где собирались художники и философы, в том числе Микеланджело Буонарроти. Деревня, окружавшая замок, когда-то населённая сотнями семей, монастырями и обителями, сегодня превратилась в музей под открытым небом, где среди пещерных церквей, висячих садов и захватывающих дух видов история оживает на каждом шагу.

В Лакко-Амено Вилла Арбусто хранит бесценную находку — чашу Нестора, датируемую VIII веком до нашей эры, с одной из самых ранних надписей греческим алфавитом. Этот простой предмет — символ цивилизации, находящейся в диалоге с морем и островом, который всегда готов принять, рассказать и передать свою историю.

Природа и искусство гармонично сочетаются в садах Равино в Форио, созданных капитаном Джузеппе Д'Амбра. Этот ботанический рай с одной из крупнейших в Европе коллекций суккулентов предлагает посетителям путешествие в мир красоты, биоразнообразия и экологической осознанности. Это место воплощает поэтическую душу Искьи, которая расцветает в тишине и с течением времени.

Но Искья — это прежде всего вкус. Островная гастрономия — это мост между фермерским и морским прошлым и современными кулинарными экспериментами. Братья Марио и Вито Кализе, преданные своему делу, уже много лет продвигают местную кухню в историческом отеле Вито, который стал ориентиром для тех, кто ищет подлинность и новаторство.

Одним из блюд, предлагаемых шеф-поваром Марио Кализе, является паста с фасолью, мидиями, вялеными помидорами черри и молекулярным трюфелем — изысканная интерпретация классического блюда, где земля и море встречаются в идеальном балансе текстур, вкусов и креативности. Это блюдо, подаваемое горячим, с целыми мидиями, петрушкой и оливковым маслом, приглашает в чувственное путешествие по вкусу и памяти. Возрождение Искьи проходит через эти кулинарные шедевры.

Уточнения

И́скья (итал. Ischia) — вулканический остров в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии.

