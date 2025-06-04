Не пройдите мимо: 5 причин, почему стоит посетить кафе San Carlo в Турине

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кафе San Carlo считается одним из красивейших заведений Италии.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кафе

Прогуливаясь по залам с лепниной, мрамором, хрустальными люстрами и антикварной мебелью, вы погружаетесь в атмосферу культурных салонов XIX века, сохранившуюся до наших дней.

История кафе насчитывает почти два столетия. San Carlo открылось в 1842 году после завершения обустройства площади. Его появление совпало с периодом культурного и политического подъема в Турине. Кафе сразу стало популярным местом встреч знати.

И сегодня оно — одно из знаковых мест в центре Турина, которое местные жители называют "гостиной города". Здесь часто проводятся мероприятия, презентации книг, небольшие концерты и встречи интеллектуалов и студентов.

Посетителям предлагают традиционный туринский напиток из кофе, шоколада и сливок, который подается в прозрачном стакане. Не пропустите также джандуйотти, пасту мелига или классические канноли с кремом.

Для тех, кто хочет основательно пообедать, предлагается элегантный обед с традиционными пьемонтскими блюдами в современной интерпретации: вителло тоннато, аньолотти дель плин, нежные мясные блюда и фирменные десерты.

San Carlo находится в историческом центре Турина, на площади Сан-Карло, 156, недалеко от Виа Рома, Египетского музея и Королевского дворца. До него легко добраться пешком от станции Porta Nuova (около 10 минут) или на общественном транспорте (остановка "Porta Nuova” или "Re Umberto”).

San Carlo — это не просто кафе, а живая страница истории Италии. Место, где в беседах за чашкой кофе рождались идеи, где искусство и архитектура переплетаются с ароматом горячего шоколада. Это место обязательно для посещения тем, кто хочет познакомиться с подлинной душой Турина, между прошлым и настоящим, пишет paesionline.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



