Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце роскошного парижского отеля Crillon, возвышающегося над площадью Согласия, скрывается истинная жемчужина — бар Les Ambassadeurs, претендующий на звание самого элегантного места в городе.

Фото: rosewoodhotels is licensed under Free More info бар Les Ambassadeurs

Отель Crillon сам по себе является архитектурным шедевром, привлекающим выдающихся личностей на протяжении многих лет. Его интерьеры, украшенные хрустальными люстрами и старинными деревянными панелями, создают неповторимую атмосферу. Неудивительно, что он был признан одним из лучших отелей мира.

Бар Les Ambassadeurs предлагает не только визуальное наслаждение, но и уникальные вкусовые ощущения. Недавно представленное коктейльное меню "Чувство воспоминаний" приглашает гостей в чувственное путешествие, где каждый напиток рассказывает свою историю, пишет parissecret.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

