Зачем платить? Фонтан, где вместо воды льётся вино

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Это не просто фонтан, это уникальный в своем роде источник, щедро предлагающий вино вместо воды.

Фото: chadgpt.ru by Клементьева Наталья is licensed under Free More info винный фонтан

И что самое удивительное — это абсолютно бесплатно и доступно круглосуточно. Звучит как сказка, но это реальность, расположенная на винограднике Дора Сарчезе в Италии.

Этот фонтан, из которого вино льется непрерывно, находится в Калдари-Ди-Ортона, вдоль исторического паломнического маршрута Святого Томаса, известного как "путь святого Фомы".

Его конструкция напоминает классические фонтаны: металлический кран, из которого бьет струя, и каменное основание, принимающее щедрый поток. Но вместо воды здесь льется вино.

Идея создания этого необычного фонтана в Абруццо пришла Дине и Луиджи, двум увлеченным туристам, во время их паломничества к святыне Сантьяго-де-Компостела, где они впервые увидели подобный винный фонтан. Это открытие вдохновило их на создание своего собственного чуда.

Фонтан, расположенный в Калдари-Ди-Ортона, воплощает простую истину: после долгих прогулок и путешествий многие любят насладиться бокалом вина для восстановления сил. Это особенно характерно для итальянцев, испанцев и французов, но традиция распространена также по всему миру, пишет esquire.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

