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ТОП-5 самых продолжительных автомобильных дорог СССР

3:25
Туризм

Автомобильные дороги в Советском Союзе были не только средством сообщения между регионами — они соединяли республики, индустриальные центры и даже военные объекты.

Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД
Фото: stroi.mos.ru by Официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД

Некоторые из них тянулись на тысячи километров, пересекали тайгу, горы и степи, становясь настоящими артериями огромной страны. В этой подборке — самые длинные трассы СССР, по которым ехали неделями, а их масштаб впечатляет даже сегодня.

1. Трасса Москва — Владивосток (трасса М53/М58)

Длина: более 9300 км.

Эта гигантская дорога соединяла столицу СССР с Тихоокеанским побережьем, проходя через Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Хабаровск.

Особенности: часть трассы шла через суровую сибирскую тайгу, и десятки участков были труднопроходимыми большую часть года.

Факт: до 2000-х часть дороги по сути была направлением — асфальт местами отсутствовал вовсе.

2. Трасса Киев — Чоп (М06)

Длина: около 820 км, но стратегически важна.

Соединяла столицу УССР с западной границей страны. Являлась главной магистралью в Европу.

Особенности: дорога с насыщенным трафиком — от дипломатических машин до рейсовых Икарусов.

Факт: часть пути "железного занавеса" — отсюда начиналась дорога на Венгрию, Австрию, Югославию.

3. Трасса Ленинград — Баку (через Москву и Ростов-на-Дону)

Длина: свыше 2800 км.

Путь от Балтики до Каспия, проходивший через индустриальное сердце СССР.

Особенности: по дороге шли грузы к нефтяным месторождениям, на ней строили и ремонтировали целыми колоннами.

Факт: в 70-х и 80-х — одна из самых загруженных магистралей юга.

4. Колымская трасса (Магадан — Якутск)

Длина: около 2032 км.

Знаменитая "дорога на костях", построенная в том числе силами заключённых. Соединяла Якутск с побережьем Охотского моря.

Особенности: суровейшие условия, отсутствие асфальта на значительной части маршрута, почти полное отсутствие населённых пунктов.

Факт: даже сегодня считается одной из самых опасных трасс России.

5. Трасса Душанбе — Москва (через Ташкент и Волгоград)

Длина: примерно 3700 км.

Путь от Таджикистана до Москвы — через Узбекистан, Казахстан и юг России.

Особенности: ключевая артерия для снабжения Средней Азии, особенно в зимнее время.

Факт: дорога пересекала несколько климатических зон — от гор до степей.

Дороги СССР не просто связывали города — они связывали цивилизации. Каждая из них была инженерным подвигом, особенно в условиях, когда асфальт нередко заменяли гравий и грейдер. По ним везли уголь, хлеб, танки, письма, и судьбы людей.

И даже спустя десятилетия многие из этих трасс остаются важными магистралями для бывших республик Союза.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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