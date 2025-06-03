По следам альпинистов: пеший маршрут для любителей экстрима, который нельзя пропустить

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гриндельвальд в Швейцарии — не просто рай для экстремальных альпинистов и любителей острых ощущений, где банджи-джамперы совершают головокружительные прыжки с 90-метровой высоты, но и популярное место для пеших прогулок.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свобода

В прошлом июне вдоль существующей тропы у подножия северной стены была открыта тематическая "Тропа славы Айгера". Этот маршрут, созданный туристической организацией Jungfrau Region Tourism, посвящен историям многочисленных первопроходцев, покоривших почти отвесную стену. Немецкое название этой скалы — Mordwand, "стена убийств", и за десятилетия она унесла жизни 72 альпинистов.

"Тропа славы" — кольцевой маршрут протяженностью 2,5 км, начинающийся от верхней станции канатной дороги "Айгер Экспресс" на высоте 2328 метров и ведущий к Кляйне-Шайдегг, что в переводе со швейцарского немецкого означает "малый водораздел" — невысокому горному плато, пересеченному железнодорожными путями и окруженному вершинами Юнгфрау и Мёнх.

Горы кажутся нереальными, словно созданными искусственным интеллектом, а истории, представленные на маршруте, открывают новые перспективы на достижения прошлого.

Вид с этой тропы, пролегающей в долине с множеством высокогорных маршрутов, необычайно впечатляет: можно увидеть скальные столбы высотой 300 метров, ледяные поля и заполненные снегом трещины, напоминающие огромную паутину, пишет The Guardian.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

