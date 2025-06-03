Забудьте о толпах туристов: 7 мест, где вы почувствуете себя первооткрывателем

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбирая менее известные туристические направления, можно избежать переполненности и завышенных цен, присущих популярным местам. Кроме того, у вас будет возможность наслаждаться захватывающими видами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ales Krivec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Альпы

Горный массив Татры Джош Хилд, Польша

Для любителей скалолазания и альпинизма польские Татры — идеальный выбор. Это самое бюджетное место для приключенческого отдыха этим летом. Татры — горный хребет на границе Польши и Словакии, где обитают редкие виды животных, такие как татранская серна, татранский сурок и рысь.

Национальный парк Тара, Сербия

Национальный парк Тара в Западной Сербии, недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной, предлагает 220 квадратных километров для исследования, включая каньоны, скалы и реку Тара. Он идеально подходит для катания на горных велосипедах, каякинга и рафтинга по бурной реке. По прибытии вас ждет недорогое жилье.

Албанские Альпы, Албания

Албанское побережье сравнивают с Амальфитанским, а ее Альпы — отличный выбор для любителей приключений. Пересеченная местность и луга порадуют любителей пеших прогулок. Приветливые местные жители и доступные рестораны делают это место привлекательным для тех, кто ищет новых впечатлений. Маршрут Тит-Вальбона — самый популярный, его можно пройти за один день. Он соединяет горные деревни Тит и Вальбона и проходит через знаменитый перевал Вальбона.

Карпатские горы, Румыния

Вас ждут живописные деревни, широкие возможности для сложных походов и шанс увидеть диких кошек, оленей и рысей. Это отличный вариант для путешествий, предлагающий недорогие авиабилеты, широкий выбор недорогого жилья и доступную еду.

Тропа Корфу, Греция

Если вы планируете провести лето в Греции, то маршрут по Корфу добавит вам адреналина: здесь можно заняться пешим туризмом, парапланеризмом, водными видами спорта и подводным плаванием. Вы сэкономите на проживании и питании по сравнению с другими направлениями на Средиземном море.

Остров Гозо, Мальта

Купив недорогой рейс до Мальты и паром до Гозо, вы сможете насладиться множеством возможностей для занятий наземными и водными видами спорта на этом удаленном и компактном острове, входящем в Мальтийский архипелаг.

Которский залив, Черногория

В этом живописном балканском заливе можно заняться различными видами активного отдыха, от велоспорта до водных видов спорта. Окруженный величественными горами и Адриатическим морем, этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагает разнообразные развлечения по доступным ценам.

Уточнения

Архипела́г (греч. Αρχιπέλαγος) — группа островов, расположенных близко друг к другу. Как правило, острова в архипелаге имеют одно и то же происхождение (материковое, вулканическое, коралловое) и сходное геологическое строение.



