Греция и Турция — хиты сезона среди поколения Z

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Современная молодёжь всё чаще выбирает отдых, где не нужно ни о чём думать — формат «всё включено» стал настоящим фаворитом у поколения Z.

Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодежь

Согласно исследованиям Expedia, почти половина представителей этой возрастной группы предпочитает курорты, где уже всё оплачено, еда подаётся по расписанию, а главное — остаётся больше времени на отдых и красивые фотографии для соцсетей.

Среди молодёжи такой формат воспринимается как не просто удобный, а как своего рода признак роскоши: 41% опрошенных считают отдых «всё включено» максимально комфортным и престижным. Особую ценность имеет возможность не тратить время на организационные вопросы, а наслаждаться атмосферой без лишних забот.

На фоне этого интереса международные гостиничные сети активно развивают сегмент all inclusive в Европе. Сети Hyatt и Marriott запускают новые отели в Греции и на островах, адаптируя сервис под вкусы молодой аудитории. Рост числа бронирований на острове Закинф составил 55% по сравнению с прошлым годом, при этом стабильный спрос наблюдается на Крит, Родос и Кипр. Также растёт популярность Сардинии.

Турецкие курорты по-прежнему удерживают уверенные позиции. Анталия, Бодрум и Даламан продолжают привлекать тысячи туристов, а в Египте стабильно популярна Хургада. Всё это подтверждает: традиционные направления пока не сдают позиций, особенно среди молодёжи, ценящей хороший сервис за доступную цену.

Социальные сети также играют ключевую роль в выборе отдыха. Фотографии у бассейнов, на террасах дорогих отелей и с завтраками «как в кино» — стали неотъемлемой частью отпускной эстетики. Молодёжь стремится не просто отдохнуть, а красиво показать этот отдых онлайн.

Однако бурное развитие отельной индустрии сопровождается и трудностями. В 2025 году Греция и Турция столкнулись с серьёзной нехваткой обслуживающего персонала: отелям и ресторанам не хватает около 80 тысяч работников. Это создаёт дополнительную нагрузку на существующий персонал и может повлиять на уровень сервиса в пик сезона.

Тем не менее формат «всё включено» не теряет популярности. Он сочетает удобство, комфорт и визуальную привлекательность — три критерия, которые важны для молодого поколения туристов.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).



За́кинф — остров в Ионическом море, один из Ионических островов — третий по площади.

