Чем удивляет Коста-Рика: страна, где царит pura vida

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посетите Коста-Рику, и вскоре обязательно услышите ключевую фразу страны "pura vida".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смотрит на океан

Это национальный девиз, дословно переводящийся как "чистая жизнь", но используемый в самых разных контекстах, от благодарности до прощания.

Хотя по всей стране растет число высококлассных ресторанов, баров и бутик-отелей, часто признаваемых одними из лучших в мире, истинное очарование Коста-Рики кроется в ее буйных тропических лесах и богатом животном мире. Если вы оказались в Коста-Рике, первое правило — отправляйтесь на природу. Наблюдение за дикой природой становится еще более захватывающим благодаря возможности искупаться в лазурных водах океана. На этом участке тихоокеанского побережья можно наблюдать за миграцией китов и гнездованием морских черепах.

В Ла-Фортуне можно прокатиться на зиплайне и искупаться в горячих источниках вулкана Ареналь.

Вместо привычных закусочных и пабов, в Коста-Рике вы найдете "sodas" — небольшие кафе с домашней атмосферой, где всегда можно отведать свежие морепродукты, блюдо дня (обычно мясо с рисом, бобами и жареными бананами) и неизменную сальсу Lizano. Для тех, кто предпочитает изысканную кухню, есть местные бары, пишет The Standard.

Уточнения

Са́льса (исп salsa — «соус») — традиционный соус мексиканской кухни. Чаще всего сальса изготовляется из отваренных и измельчённых томатов или томатильо (овощного физалиса) и чили, с добавлением кориандра, лука, чеснока и чёрного перца.



