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Умный багаж — вне закона? Пассажиры лишаются вещей перед посадкой

Туризм

Российские туристы, вылетающие рейсами авиакомпаний Emirates и flydubai, неожиданно столкнулись с отказом в посадке из-за багажа. Причина — наличие у них смарт-чемоданов, оснащённых встроенными литиевыми аккумуляторами, GPS-трекерами, электронными весами и пауэрбанками. Устройства, казавшиеся удобными и современными, оказались под запретом.

чемоданы Aviona
Фото: commons.wikimedia by Lancel is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose
чемоданы Aviona

Как сообщают очевидцы, сотрудники аэропорта в Объединённых Арабских Эмиратах отказались принимать подобные чемоданы как в ручную кладь, так и в багажное отделение. Пассажирам пришлось срочно искать выход: некоторые передали свои чемоданы знакомым, другим не повезло — багаж остался в аэропорту.

Подобные ограничения связаны с опасностью возгорания литиевых аккумуляторов. Международные авиаперевозчики строго регламентируют провоз электронных устройств с батареями. Особенно это касается предметов, у которых аккумуляторы несъёмные.

Согласно правилам, размещённым на официальных сайтах Emirates и flydubai, любые устройства с несъёмными батареями запрещены к перевозке, если они не соответствуют габаритам или не могут быть отключены.

Исключения возможны только для тех чемоданов, у которых аккумулятор легко снимается и может быть извлечён пассажиром перед посадкой. Такие правила действуют во многих международных авиакомпаниях и направлены на обеспечение безопасности полётов.

Инциденты с багажом произошли во время эксклюзивного тура AFRICAN MYSTERIES, организованного оператором LOTİ. В проекте участвовали более 30 человек, в том числе известные личности — Ксения Собчак, Елена Летучая и Екатерина Андреева. Путешествие проходило на бизнес-лайнере Lujo BlackJet и стало одним из самых необычных маршрутов года. Однако даже элитный формат не освободил туристов от соблюдения строгих авиаправил.

Этот случай стал напоминанием для всех путешественников: перед полётом важно не только собрать чемодан, но и изучить требования авиакомпании к перевозке современных гаджетов и аксессуаров. В эпоху смарт-устройств это становится особенно актуальным.

Уточнения

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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