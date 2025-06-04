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От Сочи до Геленджика за 3,5 часа: комета вышла на маршрут

2:03
Туризм

В порту Сочи состоялся запуск нового скоростного пассажирского судна "Космонавт Павел Попович". Оно будет выполнять регулярные рейсы до Геленджика и станет частью расширяющейся морской транспортной сети на Черноморском побережье России.

судно на подводных крыльях Ракета-185
Фото: commons.wikimedia by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
судно на подводных крыльях Ракета-185

Этот запуск — не просто очередной маршрут, а и культурное событие, ведь судно получило имя легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Павла Поповича, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

На борту "Кометы" создана небольшая мемориальная экспозиция. Пассажиры смогут ознакомиться с архивными фотографиями и письмами из личного семейного архива Павла Поповича. В ходе поездки транслируются видеоматериалы, рассказывающие о его жизни, космических полётах и вкладе в развитие отечественной космонавтики.

Судно вмещает 120 человек, а время в пути от Сочи до Геленджика составляет около 3,5 часов. В течение лета планируется расширение маршрутов: уже с середины июня "Космонавт Павел Попович" начнёт делать остановки в Лазаревском и Туапсе. Это позволит охватить большее количество туристов и местных жителей, а также сделает перемещения между курортами более удобными и живописными.

Междугородние морские перевозки на Чёрном море традиционно проводятся с мая по октябрь. До недавнего времени пассажирские перевозки обеспечивало лишь одно судно типа "Комета". В 2025 году планируется задействовать уже три таких судна, что значительно увеличит частоту рейсов и общую пропускную способность маршрутов.

Этот проект не только улучшает транспортную доступность популярных курортов, но и объединяет в себе современное сообщение и сохранение исторической памяти. Новая "Комета" стала настоящим музеем на воде — сочетанием технологий и культурного наследия.

Уточнения

Па́вел Рома́нович Попо́вич (5 октября 1930, Узин — 29 сентября 2009, Гурзуф, АР Крым) — советский космонавт. Лётчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза (1962, 1974). Генерал-майор авиации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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