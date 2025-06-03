Туристка попала на крупный штраф из-за одного фрукта в сингапурском отеле

Путешественница не учла строгие правила Сингапура и теперь должна заплатить 12 тысяч рублей за "ароматную" провинность.
Во время прогулки по Сингапуру туристка из Китая купила очищенный дуриан — тропический фрукт, известный своим резким запахом. Несмотря на плотную упаковку, характерный аромат начал распространяться еще в такси по пути в отель.
Девушка и ее подруга решили перестраховаться, дополнительно завернув контейнер в пищевую пленку, но этого оказалось недостаточно.
На следующий день их ждал неприятный сюрприз — записка от администрации с требованием оплатить 200 сингапурских долларов (около 12 тыс. рублей) за химчистку номера. "Мы были в шоке!" — призналась туристка.
В Сингапуре, Таиланде и других азиатских странах дуриан часто запрещено проносить в отели, метро и даже такси из-за его сильного запаха, который въедается в ткани и вентиляцию.
Некоторые сравнивают его с "смесью тухлого лука, сыра и бензина", и избавиться от этого аромата крайне сложно, пишет Asia One.
Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с штатом Малайзии Джохор, и с провинцией Индонезии Острова Риау.
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