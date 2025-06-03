Туристка попала на крупный штраф из-за одного фрукта в сингапурском отеле

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница не учла строгие правила Сингапура и теперь должна заплатить 12 тысяч рублей за "ароматную" провинность.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info Дуриан

Как безобидный перекус обернулся неприятностями

Во время прогулки по Сингапуру туристка из Китая купила очищенный дуриан — тропический фрукт, известный своим резким запахом. Несмотря на плотную упаковку, характерный аромат начал распространяться еще в такси по пути в отель.

Девушка и ее подруга решили перестраховаться, дополнительно завернув контейнер в пищевую пленку, но этого оказалось недостаточно.

На следующий день их ждал неприятный сюрприз — записка от администрации с требованием оплатить 200 сингапурских долларов (около 12 тыс. рублей) за химчистку номера. "Мы были в шоке!" — призналась туристка.

Почему дуриан под запретом?

В Сингапуре, Таиланде и других азиатских странах дуриан часто запрещено проносить в отели, метро и даже такси из-за его сильного запаха, который въедается в ткани и вентиляцию.

Некоторые сравнивают его с "смесью тухлого лука, сыра и бензина", и избавиться от этого аромата крайне сложно, пишет Asia One.

Уточнения

Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с штатом Малайзии Джохор, и с провинцией Индонезии Острова Риау.

