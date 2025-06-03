Страшный инцидент на греческом курорте: джип врезался в пекарню с британскими туристами

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трагическое происшествие омрачило отдых британских туристов на греческом острове Кос. Издание The Sun сообщает о шокирующем инциденте, произошедшем в деревне Тигаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykenik~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Остров Кос

Пожилая пара из Великобритании, приехавшая на остров, чтобы провести отпуск, стала жертвой аварии во время завтрака. Они расположились за столиком у витрины пекарни, когда в здание врезался джип. Автомобиль протаранил магазин, нанеся серьёзные травмы отдыхающим.

В результате столкновения 68-летняя женщина и её 69-летний спутник получили тяжёлые ранения от осколков стекла. Оба были немедленно госпитализированы в критическом состоянии. К сожалению, женщина скончалась от полученных травм. За жизнь мужчины продолжают бороться врачи.

По данным полиции, за рулём джипа находился гражданин Албании, работающий в местном отеле. Он также был доставлен в больницу в состоянии шока. Правоохранители установили, что автомобиль принадлежал другому жителю острова. По предварительной версии, водитель по ошибке перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ, потеряв управление. Албанец задержан и ожидает судебного разбирательства.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

