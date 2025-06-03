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Была ли в СССР система отдыха: всё включено?

1:47
Туризм

Современная система отдыха "всё включено" — это отдых, при котором турист получает сразу весь пакет услуг: питание, напитки, проживание, анимацию, развлечения, экскурсии и т. д., без необходимости платить за что-либо дополнительно.

Пицундский полуостров, Пансионат Литфонд, Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пицундский полуостров, Пансионат Литфонд, Абхазия

Возникает вопрос: существовало ли нечто подобное в Советском Союзе?

В буквальном смысле отдыха "all inclusive" в СССР не было, как это понимается сегодня. Однако элементы этой системы можно было найти в отдельных формах советского организованного отдыха:

Санатории и дома отдыха

  • Путёвки в них зачастую оплачивались профсоюзами.
  • Включали проживание, питание (обычно трёхразовое), лечебные процедуры (в санаториях), а также культурную программу: концерты, лекции, кино, танцы.
  • Всё происходило по чёткому распорядку и с акцентом на "восстановление сил трудящихся".

Пансионаты и турбазы

  • Более простые условия отдыха, часто в природных зонах.
  • Проживание и питание входили в стоимость, иногда были экскурсии и спортивные мероприятия.

Детские лагеря (например, "Артек", "Орлёнок")

Полностью организованный отдых для детей: питание, кружки, спорт, мероприятия, экскурсии — всё включено и полностью бесплатно для большинства.

Таким образом, СССР не знал отдыха "всё включено" в современном коммерческом смысле, но предоставлял организованный и часто бесплатный отдых, в котором тоже были включены основные услуги.

Разница в том, что советский отдых был ориентирован не на максимальное удобство и развлечение, а на оздоровление, трудовую дисциплину и идеологическое воспитание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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