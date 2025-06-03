Была ли в СССР система отдыха: всё включено?

Современная система отдыха "всё включено" — это отдых, при котором турист получает сразу весь пакет услуг: питание, напитки, проживание, анимацию, развлечения, экскурсии и т. д., без необходимости платить за что-либо дополнительно.
Возникает вопрос: существовало ли нечто подобное в Советском Союзе?
В буквальном смысле отдыха "all inclusive" в СССР не было, как это понимается сегодня. Однако элементы этой системы можно было найти в отдельных формах советского организованного отдыха:
Санатории и дома отдыха
Пансионаты и турбазы
Детские лагеря (например, "Артек", "Орлёнок")
Полностью организованный отдых для детей: питание, кружки, спорт, мероприятия, экскурсии — всё включено и полностью бесплатно для большинства.
Таким образом, СССР не знал отдыха "всё включено" в современном коммерческом смысле, но предоставлял организованный и часто бесплатный отдых, в котором тоже были включены основные услуги.
Разница в том, что советский отдых был ориентирован не на максимальное удобство и развлечение, а на оздоровление, трудовую дисциплину и идеологическое воспитание.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?