Отдых в Катаре дешевле перелёта — но есть коварная деталь

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы бывали в пятизвёздочном отеле за границей дешевле, чем стоит сам перелёт? Сейчас такая возможность появилась у тех, кто рассматривает отдых в Катаре в июне. В онлайн-сервисах бронирования замечены подозрительно выгодные туры в эту ближневосточную страну.

Фото: www.asergeev.com by Alex Sergeev (www.asergeev.com), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вест-Бэй, Катар

Примеры удивительно дешёвых туров

Например, если вылететь из Москвы 20 июня чартером "Аэрофлота", то 7 ночей в шикарном VIP Hotel 5* (Доха), с проживанием в номере deluxe и завтраками, обойдутся всего в 60 тыс. рублей на двоих — по 30 тыс. на человека. А за 66 тыс. можно остановиться в Souq Al Wakra Hotel Qatar By Tivoli 5*, всего в 150 метрах от моря.

Почему так дёшево

Заказчик чартерной программы — туроператор Kazunion из Казахстана. Инсайдеры утверждают, что билет на рейс обходится туркомпании примерно в 500 долларов, или около 40 тыс. рублей. Это значит, что стоимость некоторых туров сейчас почти равна цене авиаперелёта — или даже чуть ниже.

Остатки сладки — но не для всех

Как объяснили порталу TourDom. ru в Kazunion, такие цены действуют только на ограниченное число туров — речь идёт о финальной распродаже оставшихся мест и спецпредложениях от отелей.

Есть и другие варианты

Помимо Kazunion, в Катар можно улететь с GDS-турами от других операторов — "Пантеон", "ПАКС", ICS Travel. Эти туры бронируются по стандартным каналам, цены стартуют от 102 тыс. рублей за двоих, например, в отеле Centro Capital 4*.

Но не забывайте о климате

Прежде чем бронировать, стоит знать: в Катаре сейчас не сезон. Летом здесь жара достигает +40…+43 градусов. Спасают только бассейны с охладителями воды — и то, если отель готов включать эту функцию. Более простые гостиницы, даже если техника имеется, нередко стараются на ней сэкономить.

Дополнительные расходы

Не стоит ждать и "всё включено" — такая система питания в Катаре не распространена. Завтраки, скорее всего, будут включены, а за всё остальное придётся доплачивать. Руководитель "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов предупреждает: расходы на еду в Катаре могут составить от 500 долларов на человека.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.



Ча́ртер (англ. charter — "хартия", "устав"; здесь — "договор") — договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или его части на определённый рейс или срок.

