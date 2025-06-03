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Оставили багаж на земле: чем опасны умные чемоданы для авиаперелётов

1:57
Туризм

Некоторые российские туристы, отправлявшиеся рейсами авиакомпаний Emirates и flydubai, столкнулись с неожиданной проблемой: их не пустили на борт. Причина — "умные" чемоданы, ставшие настоящей головной болью для пассажиров и сотрудников аэропорта.

Чемоданы
Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Чемоданы

Чемодан-гаджет: удобно, но рискованно

Такие чемоданы — не просто багаж, а настоящие гаджеты: внутри часто находятся GPS-трекеры, встроенные весы и пауэрбанки с литиевыми аккумуляторами. Удобно? Да. Но именно батареи и стали камнем преткновения. Туристы были вынуждены в спешке передавать свои чемоданы знакомым, чтобы всё-таки попасть на рейс.

Почему смарт-барахло — под запретом

Проблема кроется в правилах безопасности. Многие авиакомпании запрещают провоз багажа с литиевыми аккумуляторами в грузовом отсеке. Если аккумулятор встроен намертво и не подлежит извлечению — прощай, чемодан. Даже если речь идёт о ручной клади, такие правила действуют по умолчанию.

Что сказано в правилах перевозчиков

"Если вес и размер смарт-сумки превышают ограничения для единицы багажа на данном маршруте или батарея является несъемной, то такую сумку брать на рейс нельзя", — чётко указана на сайтах авиакомпаний, в том числе Emirates и flydubai.

Есть ли исключения

Исключения возможны, но крайне редки — например, если батарея легко извлекается и перевезти её можно отдельно, вне чемодана. Однако и здесь есть нюансы: багаж должен соответствовать габаритным требованиям конкретного маршрута.

Как избежать проблем

Вывод прост: перед полётом с новым "умным" чемоданом обязательно проверьте правила авиакомпании. Иначе он может остаться в зале ожидания — вместе с вашими вещами и нервами.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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