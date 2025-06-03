Египетские «Мальдивы» раскрывают тайну: чего ждать туристам этим летом

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето 2025 обещает быть жарким — и не только из-за температуры. Российские туроператоры опубликовали свежие цены на курорты северного побережья Египта, известные как "египетские Мальдивы". Но готовы ли вы к особенностям этого направления

Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курорт в Египте

Где находятся египетские "Мальдивы"

Такое название получили курорты Эль-Аламейн и Мерса-Матрух — жемчужины Средиземного побережья Египта. Эти места до недавнего времени были преимущественно внутренними курортами, и теперь открываются для широкой публики. Правда, придётся учитывать некоторые нюансы.

Как добраться

Прямых рейсов из России пока нет. Путешественникам придётся выбирать между трансфером из Каира (3-6 часов на автобусе) или пакетными турами с перелётом через Анталию. Не самый короткий путь, но ради таких пляжей стоит потерпеть.

В чём особенность отдыха

Короткий сезон: комфортное купание возможно только летом.

Пляжи: мягкий песок, пологий вход в воду, обувь не требуется — мечта для тех, кто едет с детьми.

Развлечения: за пределами отелей скучновато, но близость к пирамидам и другим достопримечательностям всё компенсирует.

Отели — на любителя

На Средиземноморском побережье гораздо меньше отелей по системе "всё включено": 35% против 75% на Красном море. Некоторые гостиницы предлагают лишь Soft All Inclusive — алкоголь в них не входит. Поэтому изучать условия перед поездкой необходимо особенно внимательно.

Впрочем, туристы уже нашли своих фаворитов. Так, Rixos Premium Alamein 5* - один из самых популярных вариантов — предлагает привычный ультра All Inclusive. Именно он лидирует по бронированиям на лето 2025 года.

Что с ценами

Бюджетный вариант — тур на неделю с перелётом в Каир — обойдётся от 186 тыс. руб. на двоих. Отдых в отеле Rixos Premium Alamein стоит около 240 тыс. руб. за неделю. Спрос на эти курорты уже превысил показатели прошлого года на 10-20%.

Уточнения

Эль-Аламейн (араб. العلمين‎) — город на севере Египта, на побережье Аравийского залива, в 106 км к западу от Александрии. Морской порт и нефтяной терминал.



Ме́рса-Матру́х Марса-Матрух (араб. مرسى مطروح‎ — "Брошенный якорь"; копт. Ⲧⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲛⲓⲟⲛ, Тпаратонион) — город в Египте, на побережье Средиземного моря, примерно в 240 км к западу от Александрии, на трассе Александрия — граница с Ливией.

