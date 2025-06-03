Француженка в шоке: как любимый русскими Нячанг разрушает мечты европейских путешественников

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Алексей Кутовой поделился в своём блоге мнением иностранных туристов об одном из самых популярных курортов среди русских. Речь идёт о вьетнамском городе Нячанге.

Фото: commons.wikimedia.org by Quangpraha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нячанг

Многие иностранцы объезжают этот город стороной, и всё по одной лишь причине: в Нячанге так много русских, что уже перестаёшь чувствовать вьетнамскую культуру, за которой, собственно, европейцам и хочется ехать во Вьетнам.

Кутовой рассказал случай, как его знакомая француженка была в шоке, приехав в Нячанг. Она не была в курсе о том, что в этом городе сплошь славянские лица и русский язык, и получила совсем не то, чего ожидала от путешествия. Кроме того, она спросила в переписке с Кутовым, почему в салате, который она заказала в ресторане, майонеза было больше, чем овощей, и поставила много смайликов.

"Ну, понять их можно. Ты ожидаешь погружения во вьетнамскую культуру, а тут вдруг "страшные русские", о которых постоянно звучат ужасные стереотипы. Кажется, ни от кого из иностранцев я не слышал позитивных впечатлений о Нячанге", — написал Кутовой.

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме.

