Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Помидоры и огурцы в одной теплице: совместимость или катастрофа
Плесень, запах, поломки: вот почему дверцу стиральной машины нужно держать открытой
Скидка 34% на электромобили Byd: как конкуренты отреагировали на резкое снижение цен
Четвертый раз подряд: именно он стал лучшим игроком Краснодара по итогам голосования
Температура 70 градусов: как будущий суперконтинент изменит жизнь на планете
Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей
Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины

Сапёры на страже: семечки стали причиной часовой задержки в аэропорту

1:16
Туризм

В марте этого года Эллен Помпео, звезда сериала "Анатомия страсти", столкнулась с неожиданной задержкой в аэропорту из-за, казалось бы, безобидной причины: пакетика семечек подсолнуха.

семечки
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
семечки

Как рассказала 55-летняя актриса изданию Travel + Leisure, у неё были "самые дорогие семечки, которые можно купить".

Инцидент вызвал подозрения у службы безопасности аэропорта, что привело к серьезной проверке.

"Меня продержали там около часа, вызвали саперов", — вспоминает Помпео, удивляясь абсурдности ситуации.

По словам представителей Управления транспортной безопасности (TSA), проблема заключалась в химическом составе упаковки.

Когда актриса поинтересовалась, можно ли просто выбросить семечки, ей ответили, что необходимо дождаться приезда саперов для проверки.

"Я чуть не опоздала на самолет. Никто бы в это не поверил! Я написала своему пресс-секретарю: "Возможно, я не сяду в этот самолёт, и ты никогда не догадаешься почему", — поделилась Помпео.

Этот случай поднимает вопрос о том, какие продукты разрешено проносить в ручной клади, несмотря на то что семечки подсолнуха кажутся безобидными, пишет nypost.

Уточнения

Сапёр (от фр. sapeur — вести сапы, подкапываться) — лицо, находящееся на службе в инженерных войсках, основной задачей которых является инженерное обеспечение военных действий оборонительного или наступательного характера.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Садоводство, цветоводство
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Волосы в шоке: одно движение расчёской может замедлить рост на недели
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Помидоры и огурцы в одной теплице: совместимость или катастрофа
Сапёры на страже: семечки стали причиной часовой задержки в аэропорту
Плесень, запах, поломки: вот почему дверцу стиральной машины нужно держать открытой
Скидка 34% на электромобили Byd: как конкуренты отреагировали на резкое снижение цен
Четвертый раз подряд: именно он стал лучшим игроком Краснодара по итогам голосования
Температура 70 градусов: как будущий суперконтинент изменит жизнь на планете
Как гаджеты могут улучшить здоровье мозга: простое решение для пожилых людей
Покорите сердце ягодной нежностью: как сделать идеальные клубничные маффины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.