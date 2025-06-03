Сапёры на страже: семечки стали причиной часовой задержки в аэропорту

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В марте этого года Эллен Помпео, звезда сериала "Анатомия страсти", столкнулась с неожиданной задержкой в аэропорту из-за, казалось бы, безобидной причины: пакетика семечек подсолнуха.

Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ семечки

Как рассказала 55-летняя актриса изданию Travel + Leisure, у неё были "самые дорогие семечки, которые можно купить".

Инцидент вызвал подозрения у службы безопасности аэропорта, что привело к серьезной проверке.

"Меня продержали там около часа, вызвали саперов", — вспоминает Помпео, удивляясь абсурдности ситуации.

По словам представителей Управления транспортной безопасности (TSA), проблема заключалась в химическом составе упаковки.

Когда актриса поинтересовалась, можно ли просто выбросить семечки, ей ответили, что необходимо дождаться приезда саперов для проверки.

"Я чуть не опоздала на самолет. Никто бы в это не поверил! Я написала своему пресс-секретарю: "Возможно, я не сяду в этот самолёт, и ты никогда не догадаешься почему", — поделилась Помпео.

Этот случай поднимает вопрос о том, какие продукты разрешено проносить в ручной клади, несмотря на то что семечки подсолнуха кажутся безобидными, пишет nypost.

Уточнения

Сапёр (от фр. sapeur — вести сапы, подкапываться) — лицо, находящееся на службе в инженерных войсках, основной задачей которых является инженерное обеспечение военных действий оборонительного или наступательного характера.



