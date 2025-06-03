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Путешественник побывал в Мексике на любимом курорте голливудских звёзд и был в недоумении — что их манит в Тулум?

1:00
Туризм

Путешественник Алексей Кутовой приехал на мексиканский курорт в Тулуме, где любят отдыхать самые прославленные звёзды Голливуда, но был разочарован.

Тулум
Фото: flickr.com by Adam Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тулум

Кутовой не увидел ничего интересного. Пляжи оказались невзрачными, на дорогах — пыль, и не было видно ничего, что создавало бы привлекательность и аутентичную атмосферу этого места. Единственное, на что можно было бы обратить внимание, — это дорогие виллы повсюду, однако они были закрытыми, попасть в них не было возможности.

Позже Кутовой понял, почему звёзды США в восторге от Тулума. Секрет заключается как раз в этих самых загадочных виллах.

"Вся жизнь проходит на виллах у моря с закрытыми тусовками, которые, увы, недоступны простым смертным. Там среди пальм прячутся уютные места, откуда те самые голливудские звёзды, в общем-то, и не выходят. Их не встретишь на улицах города", — написал Кутовой в личном блоге.

Уточнения

Тулум — курортный город в Мексике.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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