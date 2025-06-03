Путешественник побывал в Мексике на любимом курорте голливудских звёзд и был в недоумении — что их манит в Тулум?

Путешественник Алексей Кутовой приехал на мексиканский курорт в Тулуме, где любят отдыхать самые прославленные звёзды Голливуда, но был разочарован.
Кутовой не увидел ничего интересного. Пляжи оказались невзрачными, на дорогах — пыль, и не было видно ничего, что создавало бы привлекательность и аутентичную атмосферу этого места. Единственное, на что можно было бы обратить внимание, — это дорогие виллы повсюду, однако они были закрытыми, попасть в них не было возможности.
Позже Кутовой понял, почему звёзды США в восторге от Тулума. Секрет заключается как раз в этих самых загадочных виллах.
"Вся жизнь проходит на виллах у моря с закрытыми тусовками, которые, увы, недоступны простым смертным. Там среди пальм прячутся уютные места, откуда те самые голливудские звёзды, в общем-то, и не выходят. Их не встретишь на улицах города", — написал Кутовой в личном блоге.
Тулум — курортный город в Мексике.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?