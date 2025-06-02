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Бортпроводница раскрывает секреты: почему обмен местами в самолёте — это ловушка

1:13
Туризм

Согласиться на обмен местами, находясь на высоте 10 километров над землей, может показаться актом доброй воли, однако опытные сотрудники авиакомпаний утверждают, что от таких предложений лучше всегда отказываться.

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

Существует несколько веских оснований, по которым не стоит соглашаться на обмен местами.

Лианна Кой, бортпроводница из Коннектикута (США), объясняет, что если пассажир, с которым вы поменялись местами, будет вести себя неподобающим образом, это может иметь негативные последствия для вас.

"Если эта женщина решит покурить в туалете или совершит что-то подобное, ответственность может лечь на меня, так как мое имя будет указано в списке пассажиров", — говорит Кой.

Кой подчеркнула, что, обменявшись местами, вы можете предоставить другому человеку доступ к своей личной информации, связанной с вашим первоначальным местом.

Загрузка данных банковской карты в приложение авиакомпании позволяет пассажирам совершать бесконтактные покупки во время полета. Вместо использования физической карты списания происходят с карты, привязанной к имени и номеру места пассажира, пишет nypost.

 

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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