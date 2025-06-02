Совершит путешествие из Афин в Нью-Йорк всего за один час: тесты гиперзвукового самолёта прошли успешно

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2:02
Туризм

Американский стартап Venus Aerospace, базирующийся в Техасе, достиг значительного прогресса в разработке перспективного сверхзвукового самолета Stargazer.

Самолёт в небе
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Northrop Grumman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Самолёт в небе

По сообщениям представителей компании, им удалось провести успешные испытания инновационного ракетного двигателя, который в будущем позволит совершать трансатлантические перелеты всего за один час.

История сверхзвуковых пассажирских перевозок прервалась в 2003 году после прекращения эксплуатации легендарного "Конкорда", способного пересекать Атлантику за три часа. Долгое время эта технология считалась непрактичной, однако в последние годы благодаря появлению новых решений несколько компаний возобновили исследования в данной области. Venus Aerospace входит в число организаций, стремящихся возродить сверхзвуковые перелеты, но уже на принципиально новом уровне.

Разрабатываемый самолет Stargazer использует гибридную силовую установку. На начальном этапе полета будут задействованы обычные реактивные двигатели, но после набора необходимой высоты включится экспериментальный двигатель VDR2.

Как поясняют инженеры, эта система сочетает в себе преимущества вращающегося детонационного ракетного двигателя (RDRE), работающего на эффекте ультразвукового горения, и прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

По словам представителей компании, тестовые испытания уменьшенных прототипов подтвердили работоспособность концепции. Они также отметили, что данная технология потенциально применима не только в пассажирской авиации, но и в беспилотных системах, что может привести к серьезным изменениям в индустрии автономных летательных аппаратов.

В Venus Aerospace убеждены, что их разработка знаменует начало новой эры гиперзвуковых перелетов и формирование соответствующей экономической модели.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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