Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупнейший бизнесмен пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки
Прохор Шаляпин сравнил свой дом с убежищем Фредди Крюгера: что с ним происходит?
Вы носите это — и выглядите уставшей: летние ошибки, которых не видно
Возраст больше не скрыть: здоровье теперь считают по новой формуле
Шаляпин озвучил цену возвращения в Пусть говорят: я перерос это
Он мог править в стае, но выбрал одиночество: поведение волка нарушило законы природы
Никаких химикатов: один предмет из дома спас теплицу от гнили и вредителей
Легенды в небе: культовые пассажирские самолёты, которых помнят до сих пор
Американский боксёр Дэвис критикует Жанибека и вызывает его на бой

Китаянка съела фрукт в гостинице Сингапура и была оштрафована — что не понравилось персоналу?

0:55
Туризм

Китаянка приехала в Сингапур, купила в городе дуриан и решила полакомиться им в отеле, однако она не ожидала, что сильный запах фрукта навлечёт на неё неприятности.

Гостиничный номер
Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиничный номер

Уже в такси запах стал распространяться на весь салон, поэтому женщине пришлось получше его завернуть в пакет, однако в отеле запах стал ещё в разы сильнее.

Туристка съела фрукт в своём номере, но за удовольствие пришлось дорого заплатить: на следующий день она нашла записку от персонала, в которой её ставили в известность о том, что она должна заплатить штраф за запах в номере. Размер штрафа составил около 12 тысяч рублей в переводе на русские деньги.

Китаянка была в шоке. Она рассказала эту историю в китайской социальной сети Xiaohongshu. Другие пользователи признались, что и сами сталкивались с подобными ситуациями.

Уточнения

Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Один утренний ритуал — и кусты перца покрылись бутонами
Садоводство, цветоводство
Один утренний ритуал — и кусты перца покрылись бутонами Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итоги переговоров в Стамбуле: адекватность Мединского и надутые щёки укроминистра Умерова Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Последние материалы
США требуют от других стран срочно внести предложения по пошлинам
Эти мелочи разрушают домашние тренировки — как избежать главного провала
Жирные волосы уже на следующий день после мытья? Вот как продлить свежесть и сохранить их чистыми дольше
Чем удивляет Коста-Рика: страна, где царит pura vida
Зачем Гитлер и Аненербе искали в Тибете Шамбалу?
Хотел как лучше — остался без двигателя: опасная правда про присадки
Мало кто осмелится: Яна Поплавская оценила заявление Дурова о своей национальности
Газовый коллапс: Украина в панике ищет €1 млрд, чтобы не замерзнуть
Он смотрел в душу: странное животное с человеческими глазами потрясло охотника
Бабушка сыплет белый порошок — и собирает вёдра урожая: соседи гадают, в чём дело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.