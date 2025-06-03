Китаянка съела фрукт в гостинице Сингапура и была оштрафована — что не понравилось персоналу?

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китаянка приехала в Сингапур, купила в городе дуриан и решила полакомиться им в отеле, однако она не ожидала, что сильный запах фрукта навлечёт на неё неприятности.

Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиничный номер

Уже в такси запах стал распространяться на весь салон, поэтому женщине пришлось получше его завернуть в пакет, однако в отеле запах стал ещё в разы сильнее.

Туристка съела фрукт в своём номере, но за удовольствие пришлось дорого заплатить: на следующий день она нашла записку от персонала, в которой её ставили в известность о том, что она должна заплатить штраф за запах в номере. Размер штрафа составил около 12 тысяч рублей в переводе на русские деньги.

Китаянка была в шоке. Она рассказала эту историю в китайской социальной сети Xiaohongshu. Другие пользователи признались, что и сами сталкивались с подобными ситуациями.

Уточнения

Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии.

