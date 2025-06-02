От 5 до 160 евро: как не промахнуться с выбором пляжа в Греции

3:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

С наступлением первых летних выходных и прогнозируемым повышением температуры пляжи Греции становятся идеальным местом для освежающего отдыха, где предлагаются разнообразные варианты для любого бюджета.

Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золотой пляж на острове Тасос, Греция

На пляже Сунио, рядом с древним храмом Посейдона, находится часть береговой линии, принадлежащая отелю Aegeon Beach, доступная только для его гостей. Однако здесь также расположены два пляжных бара, открытых для всех посетителей за плату за использование шезлонгов: 20 евро в будни и 40 евро в выходные за два шезлонга и зонтик; 30/40 евро за "Бежевый домик" и 40/60 евро за "Черный домик" (будни/выходные). Время работы: с 08:00 до 21:00.

Пляж Вулиагмени предлагает песчаный берег, водные развлечения, массаж и волейбол. Вход стоит 10 евро (шезлонг не включен). Предусмотрены льготные билеты за 5 евро для школьников, студентов, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и безработных. Инвалиды и дети до 5 лет проходят бесплатно. Время работы: 08:00-21:00.

Авлаки в Порто Рафти, отмеченный "Голубым флагом", работает ежедневно до октября. Вход и шезлонг стоят 8 евро в будние дни. На пляже дежурит спасатель и есть медицинский пункт. Время работы: 09:00-21:00.

La Costa в Зумери (Неа Макри) предлагает тропическую атмосферу с пальмами и соломенными зонтиками. Вход бесплатный, но действует минимальный заказ. В будни отдельные шезлонги стоят от 5 евро, комплект из двух шезлонгов и столика — 20 евро (первая линия) или 15 евро (остальные), кровать на 4 человек — 40 евро, два пуфа — 15 евро. В выходные цены немного выше. Время работы: будни 09:00-00:00, выходные 09:00-02:00.

Sunny Coast в Алимосе — первый организованный пляж после центра Афин. Здесь есть "Мокрый парк" для детей старше 6 лет. В будни вход стоит 8 евро, шезлонг — 5 евро, в выходные — 10 и 7 евро соответственно. Предусмотрены скидки для пенсионеров и детей. Время работы: 08:00-21:00.

Asteras Vouliagmeni — элитный пляж с кристально чистой водой и прекрасными закатами. Аренда зонтика и двух шезлонгов (второй ряд и далее) стоит 80 евро в будни и 160 евро в выходные. Цены на первую линию выше. Время работы: 08:00-21:00.

Cast в Анависсосе предлагает богемную атмосферу и золотистый песок. В будни вход бесплатный. В выходные дни комплект шезлонгов и зонтика (первый ряд) стоит 60 евро плюс минимальный заказ 60 евро (всего 120 евро), комплект (второй ряд и далее) — 40 евро плюс минимальный заказ 40 евро (всего 80 евро). Время работы: будни 08:30-01:00, выходные 08:00-03:00, пишет irafina.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.



