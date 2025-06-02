Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Льняной шик или натуральный провал? Всё решает этот элемент
Почему прогнозы об обрушении цен на недвижимость не сбылись: мнение эксперта
Сладкий фрукт с суперсилой: что может ананас и как его использовать
Царапины от любимца: осознаёт ли кошка, что сделала больно
Зелёный шик: как создать уникальную дорожку на даче с помощью этих 10 растений
Когда вентиляция выглядела как стиль: зачем старым ВАЗам нужны были решётки сзади
Берегите эти глаза: Муцениеце опубликовала фото с сыном Тимофеем
Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне
Не крупная экономическая держава, а государство-карлик! Эта страна способна полностью прокормить себя

Отправляйтесь в небо! Самые захватывающие места России для полётов на воздушном шаре

2:20
Туризм

Россия с высоты птичьего полета. Где впечатления будут самыми яркими?

Воздушные шары
Фото: flickr.com by Angelo Brathot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Воздушные шары

Все больше туристов ищут нестандартные способы путешествий, выбирая полеты на воздушных шарах, вертолетах или парапланах. Редакция NewsInfo.Ru выяснила, где можно получить самые яркие впечатления от таких приключений, сколько это стоит и кому нельзя сразу же решаться на полет.

По словам Дмитрия Алешкина, инструктора по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица", самые захватывающие пейзажи для полетов открываются на Алтае, Камчатке, Таймыре и в тундре северной части Красноярского края. Именно там можно увидеть уникальные виды, которых больше нигде нет — от бескрайних болот до величественных горных хребтов.

Чтобы полетать на вертолете, специальная подготовка не требуется — достаточно просто забронировать место. Например, на Камчатке такие маршруты вполне доступны. Однако добраться до Таймыра и совершить полет над его просторами пока сложно из-за слабо развитой туристической инфраструктуры.

Воздушные шары чаще всего запускают в Крыму, особенно в районе Белогорска, где ежегодно проходит один из крупнейших в стране фестивалей аэростатов. Живописные маршруты также можно найти в Подмосковье, например, над Дмитровской возвышенностью.

Стоимость полета зависит от времени пребывания в воздухе. Как отметил наш собеседник, полет на воздушном шаре может обойтись в сумму от 18 до 30 тысяч рублей за 1-2 часа. Для сравнения, получасовой полет на легкомоторном самолете будет стоить около 15 тысяч рублей.

Требования к туристам минимальны. Во время полета на воздушном шаре важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям пилота. Инструктор подчеркивает, что людям, боящимся высоты, лучше отложить такие приключения. Прежде чем подниматься в небо, стоит попробовать прогулки по горным тропам и осмотр окрестностей с открытых смотровых площадок. Это поможет понять, насколько комфортно вы чувствуете себя на высоте, где нет стен и крыши.

Уточнения

Инструкция — документ, регламентирующий служебные, производственные полномочия, ответственности и обязанности сотрудника, работника и тому подобного.

  •  

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Домашние животные
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
Почему прогнозы об обрушении цен на недвижимость не сбылись: мнение эксперта
Сладкий фрукт с суперсилой: что может ананас и как его использовать
Царапины от любимца: осознаёт ли кошка, что сделала больно
Зелёный шик: как создать уникальную дорожку на даче с помощью этих 10 растений
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву?
Когда вентиляция выглядела как стиль: зачем старым ВАЗам нужны были решётки сзади
Западные танкерные компании возвращаются в Россию
Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне
Берегите эти глаза: Муцениеце опубликовала фото с сыном Тимофеем
Не крупная экономическая держава, а государство-карлик! Эта страна способна полностью прокормить себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.