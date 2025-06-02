Отправляйтесь в небо! Самые захватывающие места России для полётов на воздушном шаре

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия с высоты птичьего полета. Где впечатления будут самыми яркими?

Фото: flickr.com by Angelo Brathot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Воздушные шары

Все больше туристов ищут нестандартные способы путешествий, выбирая полеты на воздушных шарах, вертолетах или парапланах. Редакция NewsInfo.Ru выяснила, где можно получить самые яркие впечатления от таких приключений, сколько это стоит и кому нельзя сразу же решаться на полет.

По словам Дмитрия Алешкина, инструктора по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица", самые захватывающие пейзажи для полетов открываются на Алтае, Камчатке, Таймыре и в тундре северной части Красноярского края. Именно там можно увидеть уникальные виды, которых больше нигде нет — от бескрайних болот до величественных горных хребтов.

Чтобы полетать на вертолете, специальная подготовка не требуется — достаточно просто забронировать место. Например, на Камчатке такие маршруты вполне доступны. Однако добраться до Таймыра и совершить полет над его просторами пока сложно из-за слабо развитой туристической инфраструктуры.

Воздушные шары чаще всего запускают в Крыму, особенно в районе Белогорска, где ежегодно проходит один из крупнейших в стране фестивалей аэростатов. Живописные маршруты также можно найти в Подмосковье, например, над Дмитровской возвышенностью.

Стоимость полета зависит от времени пребывания в воздухе. Как отметил наш собеседник, полет на воздушном шаре может обойтись в сумму от 18 до 30 тысяч рублей за 1-2 часа. Для сравнения, получасовой полет на легкомоторном самолете будет стоить около 15 тысяч рублей.

Требования к туристам минимальны. Во время полета на воздушном шаре важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям пилота. Инструктор подчеркивает, что людям, боящимся высоты, лучше отложить такие приключения. Прежде чем подниматься в небо, стоит попробовать прогулки по горным тропам и осмотр окрестностей с открытых смотровых площадок. Это поможет понять, насколько комфортно вы чувствуете себя на высоте, где нет стен и крыши.

Уточнения

Инструкция — документ, регламентирующий служебные, производственные полномочия, ответственности и обязанности сотрудника, работника и тому подобного.

