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Советские пляжи: как отдыхали на Черном море в 70–80-х Вступление Отдых на Черном море в советские времена был настоящим культурным феноменом. Миллионы людей стремились к солнцу, морю и

Советские пляжи: как отдыхали на Чёрном море в 70–80-х
1:39
Туризм

Отдых на Чёрном море в советские времена был настоящим культурным феноменом.

Черное море
Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черное море

Миллионы людей стремились к солнцу, морю и пляжному отдыху, который был не только возможностью расслабиться, но и важной частью социальной жизни. В 70–80-х годах курорты на Черноморском побережье стали настоящими магнитами для семей, студентов и трудовых коллективов.

Пляжи тех лет отличались своей простотой и доступностью. Песок и галька, деревянные раздевалки и душевые кабины — всё было максимально функционально и минималистично. Пляжный инвентарь — зонтики, лежаки — зачастую приходилось брать с собой или арендовать у местных.

Отдых был часто коллективным: нередко приезжали организованными группами от предприятий, профсоюзов, студенческих организаций. На пляжах часто звучала музыка из радиоприёмников и магнитофонов, а игры в волейбол, бадминтон или просто купание с друзьями создавали непринуждённую атмосферу.

Продукты и напитки на пляже были простыми — мороженое в вафельных рожках, бутерброды, газировка из автоматов и знаменитая советская минералка. Для многих поездка на море была первой возможностью увидеть экзотические фрукты и попробовать морепродукты.

Черноморские пляжи 70–80-х — это не только отдых, но и целая эпоха дружбы, простоты и ощущения общности. Этот образ курортного отдыха остаётся в памяти как символ советского лета, солнца и беззаботных дней у моря.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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