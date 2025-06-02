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Экзотика в тарелке: как избежать неприятностей с едой в Таиланде

1:38
Туризм

Путешествие в Таиланд — это не только яркие впечатления, но и гастрономические открытия! 

Дуриан
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info
Дуриан

Там много тропических фруктов, но важно помнить, что не все они безопасны для здоровья. Неправильный выбор или несвежие плоды могут вызвать неприятности, особенно если ваш организм не привык к новым продуктам.

Елена Фомичева, эксперт по Таиланду, поделилась с Moneytimes. ru, как правильно выбирать и употреблять фрукты в этой тропической стране. Она отметила, что если у тебя есть проблемы с желудком, незнакомая или острая еда может вызвать дискомфорт.

Вот несколько её советов:

  • Всегда мойте фрукты тщательно, особенно нарезанные, лучше покупать цельные и разделывать их самостоятельно.
  • Проявляйте разумную осторожность с экзотическими блюдами, такими как жареные насекомые или змеи. В Таиланде много вкусной и безопасной еды, так что не стоит рисковать здоровьем ради экзотики.
  • Если у вас есть проблемы с желудком, лучше заранее просить готовить блюда без остроты или выбрать европейскую кухню, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время путешествия.

На тайских рынках всегда много свежих фруктов, так что с выбором не будет проблем.

В целом, ситуация с безопасностью уличной еды в Таиланде лучше, чем в некоторых соседних странах. Но всегда стоит соблюдать элементарные правила гигиены.

Дуриан — фрукт с резким запахом, который вызывает разные впечатления, но считается полезным. А папайя хорошо влияет на пищеварение.

Уточнения

Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии. Дуриан - один из самых известных тропических фруктов, произрастающий в Индонезии и Малайзии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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