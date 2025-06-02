Экзотика в тарелке: как избежать неприятностей с едой в Таиланде

Путешествие в Таиланд — это не только яркие впечатления, но и гастрономические открытия!
Там много тропических фруктов, но важно помнить, что не все они безопасны для здоровья. Неправильный выбор или несвежие плоды могут вызвать неприятности, особенно если ваш организм не привык к новым продуктам.
Елена Фомичева, эксперт по Таиланду, поделилась с Moneytimes. ru, как правильно выбирать и употреблять фрукты в этой тропической стране. Она отметила, что если у тебя есть проблемы с желудком, незнакомая или острая еда может вызвать дискомфорт.
Вот несколько её советов:
На тайских рынках всегда много свежих фруктов, так что с выбором не будет проблем.
В целом, ситуация с безопасностью уличной еды в Таиланде лучше, чем в некоторых соседних странах. Но всегда стоит соблюдать элементарные правила гигиены.
Дуриан — фрукт с резким запахом, который вызывает разные впечатления, но считается полезным. А папайя хорошо влияет на пищеварение.
Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии. Дуриан - один из самых известных тропических фруктов, произрастающий в Индонезии и Малайзии.
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