Культурные табу в Турции и ОАЭ: что нужно знать перед поездкой

Перед туристическим сезоном тюрколог и политолог Полина Беккер поделилась рекомендациями для путешественников в Турцию и Арабские Эмираты.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

В интервью Moneytimes.ru она подчеркнула, что соблюдение местных культурных традиций значительно улучшит опыт пребывания.

Культурные особенности

В Арабских Эмиратах незамужним женщинам не рекомендуется заселяться в одном номере с мужчинами. Это важно учитывать, чтобы уважать местные обычаи.

Одежда

Туристам не стоит носить открытые наряды, такие как шорты и топы. Женщинам рекомендуется закрывать плечи и ноги, чтобы избежать негативной реакции.

Жесты

В восточной культуре женщины не должны предлагать руку для приветствия мужчинам, так как это может вызвать неловкость.

Поведение за столом

В восточных ресторанах важно соблюдать спокойствие и уважать традицию, по которой еда подается сначала старшим.

Взаимодействие с местными

Туристы могут спрашивать местных жителей о пути, и большинство из них охотно поможет, но важно проявлять культурную чувствительность и уважение.

Уточнения

Табу́ — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания.



