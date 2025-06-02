Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхаки для советского гаража и дачи: проверенные временем советы
Невидимая ошибка в пробке, которая делает роботизированную коробку расходником
Эффективный уход после 40: как избавиться от морщин и пигментных пятен без сложных процедур
Кармически было предначертано: Клявер рассказал о 17 годах работы с Костюшкиным — как им удавалось не ссориться?
Роль в Netflix заставила пересмотреть отцовство: звезда Переходного возраста о прозрении
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Эти машины ремонтируются за копейки — даже без визита в сервис
Предотвратить короткое замыкание просто: 5 шагов для безопасности вашей электропроводки
Запах этой кухонной пряности отгоняет моль: узнайте, как просто можно защитить свою одежду

Культурные табу в Турции и ОАЭ: что нужно знать перед поездкой

Туризм

Перед туристическим сезоном тюрколог и политолог Полина Беккер поделилась рекомендациями для путешественников в Турцию и Арабские Эмираты.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

В интервью Moneytimes.ru она подчеркнула, что соблюдение местных культурных традиций значительно улучшит опыт пребывания.

Культурные особенности

В Арабских Эмиратах незамужним женщинам не рекомендуется заселяться в одном номере с мужчинами. Это важно учитывать, чтобы уважать местные обычаи.

Одежда

Туристам не стоит носить открытые наряды, такие как шорты и топы. Женщинам рекомендуется закрывать плечи и ноги, чтобы избежать негативной реакции.

 Жесты

В восточной культуре женщины не должны предлагать руку для приветствия мужчинам, так как это может вызвать неловкость.

 Поведение за столом

В восточных ресторанах важно соблюдать спокойствие и уважать традицию, по которой еда подается сначала старшим.

Взаимодействие с местными

Туристы могут спрашивать местных жителей о пути, и большинство из них охотно поможет, но важно проявлять культурную чувствительность и уважение.

Уточнения

Табу́ — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
Домашние животные
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Последние материалы
Эффективный уход после 40: как избавиться от морщин и пигментных пятен без сложных процедур
Кармически было предначертано: Клявер рассказал о 17 годах работы с Костюшкиным — как им удавалось не ссориться?
Роль в Netflix заставила пересмотреть отцовство: звезда Переходного возраста о прозрении
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Эти машины ремонтируются за копейки — даже без визита в сервис
Предотвратить короткое замыкание просто: 5 шагов для безопасности вашей электропроводки
Запах этой кухонной пряности отгоняет моль: узнайте, как просто можно защитить свою одежду
Обжаривай баклажаны и готовься удивлять: пицца с новым вкусом
Автовладельцы России получат шанс на дополнительные выплаты по ОСАГО — что нужно знать
Культ велосипедов в СССР: от Аиста до спортивных моделей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.