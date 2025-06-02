Культурные табу в Турции и ОАЭ: что нужно знать перед поездкой

Перед туристическим сезоном тюрколог и политолог Полина Беккер поделилась рекомендациями для путешественников в Турцию и Арабские Эмираты.
В интервью Moneytimes.ru она подчеркнула, что соблюдение местных культурных традиций значительно улучшит опыт пребывания.
Культурные особенности
В Арабских Эмиратах незамужним женщинам не рекомендуется заселяться в одном номере с мужчинами. Это важно учитывать, чтобы уважать местные обычаи.
Одежда
Туристам не стоит носить открытые наряды, такие как шорты и топы. Женщинам рекомендуется закрывать плечи и ноги, чтобы избежать негативной реакции.
Жесты
В восточной культуре женщины не должны предлагать руку для приветствия мужчинам, так как это может вызвать неловкость.
Поведение за столом
В восточных ресторанах важно соблюдать спокойствие и уважать традицию, по которой еда подается сначала старшим.
Взаимодействие с местными
Туристы могут спрашивать местных жителей о пути, и большинство из них охотно поможет, но важно проявлять культурную чувствительность и уважение.
Табу́ — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания.
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