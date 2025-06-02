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Не потратили ни копейки во время путешествия: молодая пара не платила за жильё в Австралии целых три месяца

1:23
Туризм

Молодая пара поделилась способом сэкономить на аренде во время трехмесячного путешествия по Австралии.

Молодежь
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодежь

Эсма Льюис рассказала, как ей и её партнеру удалось избежать расходов на аренду, коммунальные услуги и даже интернет с кондиционером во время их поездки.

"Мы не потратили ни копейки", — подчеркнула она.

Пара объяснила, что их привлекло желание пожить в Австралии из-за "хорошей погоды". Однако они быстро осознали высокие затраты на проживание, еду, развлечения и размещение, особенно для пар.

Решением стало использование платформы Trusted Housesitters, где люди предлагают присмотр за домашними животными и домами в обмен на бесплатное проживание.

"Нам одобрили все заявки", — поделилась Эсма, а затем дала советы для успешного использования платформы.

Концепция присмотра за домом не нова. Няни ухаживают за животными, садами, поддерживают чистоту и порядок, иногда занимаются почтой, и все это в обмен на бесплатное проживание. Это взаимовыгодное решение: владельцы домов спокойны за свое имущество, а няни экономят на жилье.

Пользователи сети оценили эту идею. Многие писали, что давно хотели попробовать этот способ, называя его отличной идеей, пишет nypost.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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