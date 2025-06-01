Плата за рай: Зелёный налог изменит путешествия на Гавайские острова

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Гавайев (США) решили увеличить финансовую нагрузку на туристов с целью аккумулирования средств для борьбы с последствиями климатических изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ramirez from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гавайи, залив Ханаума

Демократ Джош Грин, губернатор штата, утвердил закон, вводящий так называемый "Зелёный налог".

Согласно законопроекту №1396 Сената, с начала года туристический налог вырос до 11%, а в следующем году — до 12%. Планируется, что поступления будут направлены в два целевых фонда: "Специальный фонд по смягчению последствий изменения климата и повышению устойчивости" и "Специальный фонд по экономическому развитию и возрождению".

Финансирование будет направлено на решение проблем, связанных с инвазивными видами, охраной дикой природы, управлением пляжами и их восстановлением. Кроме того, планируется поддержка экологических проектов и создание "молодёжного корпуса зелёных рабочих мест".

Грин подчеркнул, что Гавайи играют ключевую роль в защите природных ресурсов, которые являются основой экологического, культурного и экономического благополучия региона. Он отметил, что "Зелёный сбор" позволит улучшить состояние пляжей, береговых линий и укрепить инфраструктуру, что важно для всех, кто живет или посещает Гавайи.

По статистике, в 2023 году Гавайи посетили 9,6 миллиона туристов. Помимо нового "Зелёного налога", на островах уже действует налог на краткосрочную аренду в размере 10,25%, а также дополнительный сбор в размере 3% в каждом округе. По прогнозам, "Зелёный сбор" принесет около 100 миллионов долларов в год,пишет nypost.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



