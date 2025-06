Когда долгожданный рейс превратился в ад: на борту самолёта вокалист

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие с детьми может быть непростым испытанием, но для некоторых, ожидание вылета в душном салоне, усугубленное детским концертом песен из диснеевских мультфильмов по громкой связи, кажется эквивалентом пытки.

Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

"Это свело бы меня с ума", — прокомментировал один из пользователей под вирусным роликом, где маленькая девочка исполняет "How Far I'll Go" из "Моаны" на борту самолета Delta, направляющегося во Флориду (США).

В вирусном видео, опубликованном бразильским блогером Ромеу, девочка поет во время двухчасовой задержки рейса, который затем еще два часа кружил над Орландо, прежде чем совершить посадку.

"Это буквально мой персональный ад и худший кошмар", — возмутился один из зрителей, не оценивший импровизированный концерт. "Я ничего не имею против этой девочки, но у меня есть вопросы к ее родителям", — добавил еще один скептик.

Следует отметить, что песня "How Far I'll Go" из мультфильма "Моана" в свое время получила премию "Грэмми".

В прошлом году номинанта на "Грэмми" в жанре госпел Бобби Сторм чуть не сняли с рейса Delta за отказ прекратить исполнение своего нового сингла, который, по ее словам, ей "велел петь Господь".

А фанаты Тейлор Свифт разозлили пассажиров, исполнив песню "Bad Blood" во время полета из Колорадо, пишет nypost.

Уточнения

Го́спел (от англ. Gospel music — евангельская музыка) — жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и развившийся в первой трети XX века в США. Обычно различают афроамериканский («чёрный») госпел и евроамериканский («белый») госпел.