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Отель, где пересекались судьбы: знаменитости и исторические моменты в Waldorf Astoria

2:13
Туризм

Waldorf Astoria — не просто отель, а место, где создавалась история. С момента открытия в начале XX века он стал символом изысканности и одновременно ареной для событий, изменивших культурный и политический ландшафт.

отель Waldorf Astoria, Нью-Йорк
Фото: commons.wikimedia by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
отель Waldorf Astoria, Нью-Йорк

В 1949 году Конрад Хилтон назвал его "величайшим из всех", приобретя здание и подчеркнув его статус.

После масштабной реконструкции, длившейся с 2017 года, отель вновь распахнул двери весной 2023 года. В обновлённой версии — 375 изысканных номеров, 372 частные резиденции и восстановленные в историческом духе интерьеры, включая Большой бальный зал и знаменитую Нефритовую комнату.

За свою историю Waldorf Astoria стал местом для значимых событий. В 1912 году здесь прошли слушания по делу катастрофы "Титаника". Позже отель стал домом для Коула Портера и Фрэнка Синатры.

В 1946 году именно здесь Уинстон Черчилль произнёс свою речь, которую многие считают началом холодной войны. Год спустя состоялась "Вальдорфская декларация" — заявление студий против "Голливудской десятки".

В 1947 году в Waldorf Astoria прошла первая церемония вручения премии "Тони". В 1956-м Мартин Лютер Кинг-младший выступил здесь с речью, а в 1982-м стартовала первая благотворительная кампания в защиту прав человека.

Наконец, в 1988 и 1989 годах здесь проходили первые церемонии введения артистов в Зал славы рок-н-ролла. Среди участников — The Rolling Stones, Стиви Уандер, Отис Реддинг и The Temptations.

Сегодня Waldorf Astoria продолжает быть не просто роскошным отелем, а живым памятником истории, который вновь готов вдохновлять, принимать великих и становиться частью новых эпох.

Уточнения

Конрад Николсон Хилтон (англ. Conrad Nicholson Hilton; 25 декабря 1887 — 3 января 1979) — американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.

Коул Альберт Портер (англ. Cole Albert Porter; 9 июня 1891, Перу, Индиана — 15 октября 1964, Санта-Моника, Калифорния) — американский композитор, один из немногих авторов Tin Pan Alley, писавший наряду с музыкой и тексты к собственным песням. 

О́тис Рэй Ре́ддинг-мла́дший (англ. Otis Ray Redding, Jr.; 9 сентября 1941, Досон — 10 декабря 1967, Мадисон) — американский певец и автор песен, продюсер и аранжировщик. Признанный классик соул-музыки, погибший в авиакатастрофе в возрасте 26 лет.

«Уо́лдорф-Асто́рия» (англ. Waldorf Astoria) — фешенебельная многоэтажная гостиница на Манхэттене в Нью-Йорке, которая на момент постройки была самой высокой в мире.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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