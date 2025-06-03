Как за 11 дней преобразить ваше представление о Японии: от сияющих небоскрёбов до вековых храмов

Это путешествие — идеальный способ прочувствовать Японию от древних храмов до футуристических небоскрёбов. Индивидуальный маршрут включает в себя Токио, Киото и Хаконе, органично соединяя традиции и современные ритмы страны восходящего солнца.
Первый день — прибытие в Токио и адаптация. Желающие могут сразу отправиться на прогулку по Императорским садам.
На второй день — экскурсия по историческому Асакуса, посещение древнего храма Сенсо-дзи и прогулка по садам Хама Рикю, завершённая дегустацией токийских деликатесов.
На третий день — свободное время или поездка в Камакуру, где можно увидеть Большого Будду и насладиться музейными экспозициями.
Четвёртый день начинается поездкой на Синкансэне в Киото. Там путешественники исследуют Хигасияму — район, хранящий дух старинной Японии, и вечером погружаются в атмосферу гастрономического Киото.
На пятый день — знакомство с храмами и садами, а также экскурсия по району гейш Гион, где прошлое по-прежнему живо.
Шестой день переносит вас в префектуру Сига, где вы научитесь готовить традиционные моти и посетите театр Кабуки.
Седьмой день свободен: можно остаться в Киото или отправиться в Нару, чтобы встретиться с ручными оленями и увидеть Великий Буддийский храм.
На восьмой день — переезд в Хаконе, где вы остановитесь в традиционном рёкане и расслабитесь в горячих источниках.
Девятый день посвящён исследованию региона: поездка на канатной дороге, осмотр вулканических ландшафтов и посещение музея под открытым небом с удивительными скульптурами.
Десятый день — возвращение в Токио и возможность осмотреть то, что ещё не успели: от небоскрёбов Сибуи до спокойных храмов Уэно. Одиннадцатый день — трансфер в аэропорт и вылет.
Это не просто тур — это мост между эпохами, настроенный под ваш ритм.
Хаконе — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Канагава.
Рёкан — гостиница в традиционном японском стиле.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?