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Как за 11 дней преобразить ваше представление о Японии: от сияющих небоскрёбов до вековых храмов

2:03
Туризм

Это путешествие — идеальный способ прочувствовать Японию от древних храмов до футуристических небоскрёбов. Индивидуальный маршрут включает в себя Токио, Киото и Хаконе, органично соединяя традиции и современные ритмы страны восходящего солнца.

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

Первый день — прибытие в Токио и адаптация. Желающие могут сразу отправиться на прогулку по Императорским садам.

На второй день — экскурсия по историческому Асакуса, посещение древнего храма Сенсо-дзи и прогулка по садам Хама Рикю, завершённая дегустацией токийских деликатесов.

На третий день — свободное время или поездка в Камакуру, где можно увидеть Большого Будду и насладиться музейными экспозициями.

Четвёртый день начинается поездкой на Синкансэне в Киото. Там путешественники исследуют Хигасияму — район, хранящий дух старинной Японии, и вечером погружаются в атмосферу гастрономического Киото.

На пятый день — знакомство с храмами и садами, а также экскурсия по району гейш Гион, где прошлое по-прежнему живо.

Шестой день переносит вас в префектуру Сига, где вы научитесь готовить традиционные моти и посетите театр Кабуки.

Седьмой день свободен: можно остаться в Киото или отправиться в Нару, чтобы встретиться с ручными оленями и увидеть Великий Буддийский храм.

На восьмой день — переезд в Хаконе, где вы остановитесь в традиционном рёкане и расслабитесь в горячих источниках.

Девятый день посвящён исследованию региона: поездка на канатной дороге, осмотр вулканических ландшафтов и посещение музея под открытым небом с удивительными скульптурами.

Десятый день — возвращение в Токио и возможность осмотреть то, что ещё не успели: от небоскрёбов Сибуи до спокойных храмов Уэно. Одиннадцатый день — трансфер в аэропорт и вылет.

Это не просто тур — это мост между эпохами, настроенный под ваш ритм.

Уточнения

Хаконе — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Канагава.

Рёкан гостиница в традиционном японском стиле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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