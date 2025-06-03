От Сан-Себастьяна до Памплоны: уникальное путешествие по баскским странам за 9 дней

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Погрузитесь в аутентичную атмосферу баскского побережья, где Испания встречается с Францией. Это девятидневное путешествие подарит незабываемый опыт: вы познакомитесь с древними городами, традициями, кухней и потрясающими пейзажами Бискайского залива и Пиренеев.

Фото: commons.wikimedia by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ музей Гугенхайма, Бильбао

Ваше путешествие начнётся с трансфера в Хондаррибию — исторический город с крепостными стенами и средневековыми улицами. Здесь вы поселитесь в парадоре, который размещён в замке X века, откуда открываются виды на залив.

На третий день вы исследуете Старый город и отправитесь в Сан-Себастьян — гастрономическую столицу Испании, известную своими пляжами и тапас-барами.

Четвёртый день будет посвящён французской стороне: вы посетите Байонну с её фахверковыми домами и богатым культурным наследием, а также Биарриц — шикарный приморский курорт.

На пятый день — поездка в Бильбао и посещение музея Гуггенхайма, где современное искусство гармонирует с футуристической архитектурой.

На шестой день — поездка в Эспелетт, известный красными перцами, и курортный Сен-Жан-де-Люз, где слияние океана и культуры ощущается особенно остро.

Седьмой день — в Памплоне, городе с глубокими историческими корнями. Восьмой день — знакомство с живописными деревнями Толоса и Аспейтия, где время словно остановилось.

Этот маршрут сочетает в себе живописные пейзажи, глубокую историю, баскскую идентичность и яркую гастрономическую палитру. Он идеально подойдёт тем, кто ищет баланс между культурным насыщением и расслабленным отдыхом у моря. Выбор перелётов и гибкость маршрута позволят подстроить поездку под ваши желания.

Уточнения

Фуэнтерраби́я или Хонда́ррибия (баск. Hondarribia, исп. Fuenterrabía, кат. Hondarribia) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Бидасоа.



Парадо́р (исп. parador — «постоялый двор») — название специального типа отелей, появившихся в Испании в 1928 году и выступающих важным инструментом туристической политики.

