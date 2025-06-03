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Всего 9 дней, которые изменят ваше восприятие Франции: Париж и Нормандия в одном маршруте

Туризм

Это девятидневное путешествие — идеальный маршрут для тех, кто хочет соединить культурную глубину Парижа с историческим наследием Нормандии.

Париж
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Париж

Индивидуально настраиваемая программа подстраивается под интересы, сроки и бюджет путешественника, позволяя охватить и шедевры Лувра, и пляжи высадки союзников во Второй мировой.

Начинается всё с прибытия в Париж: трансфер в отель и вечерний круиз по Сене создадут романтичное первое впечатление. На второй день — пешеходная экскурсия по острову Сите с посещением Собора Парижской Богоматери и знаменитой капеллы Сент-Шапель, затем — Лувр с богатейшими коллекциями мира.

День третий посвящён Версалю: прогулка по дворцу Людовика XIV и его садам погружает в эпоху королей. На четвёртый день — посещение Дома Инвалидов и символа Франции — Эйфелевой башни, а пятый день даёт свободное время на собственные открытия Парижа.

На шестой день маршрут переносится в Нормандию, в город Байе, где сохранился знаменитый гобелен и средневековый центр. Седьмой день — вторая мировая война: экскурсия по местам высадки союзников, включая пляж Омаха, американское кладбище, Сент-Мер-Эглиз и другие важнейшие точки.

Восьмой день знакомит с британскими и канадскими участками: Мемориал Пегаса, батарея Мервиля, кладбище Ранвилл и культурные центры, посвящённые операции "Оверлорд". Завершается путешествие трансфером в аэропорт Шарля де Голля.

Этот маршрут объединяет культуру, память и вдохновение, позволяя прикоснуться к разным эпохам Франции — от королевской роскоши до героизма XX века.

Уточнения

Святая капелла (Сент-Шапель, фр. Sainte Chapelle) — готическая капелла-реликварий на территории бывшего Королевского дворца (затем Консьержери) на острове Сите в Париже. Возведена Людовиком Святым в 1242—1248 годы. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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