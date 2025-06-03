Всего 9 дней, которые изменят ваше восприятие Франции: Париж и Нормандия в одном маршруте

Это девятидневное путешествие — идеальный маршрут для тех, кто хочет соединить культурную глубину Парижа с историческим наследием Нормандии.
Индивидуально настраиваемая программа подстраивается под интересы, сроки и бюджет путешественника, позволяя охватить и шедевры Лувра, и пляжи высадки союзников во Второй мировой.
Начинается всё с прибытия в Париж: трансфер в отель и вечерний круиз по Сене создадут романтичное первое впечатление. На второй день — пешеходная экскурсия по острову Сите с посещением Собора Парижской Богоматери и знаменитой капеллы Сент-Шапель, затем — Лувр с богатейшими коллекциями мира.
День третий посвящён Версалю: прогулка по дворцу Людовика XIV и его садам погружает в эпоху королей. На четвёртый день — посещение Дома Инвалидов и символа Франции — Эйфелевой башни, а пятый день даёт свободное время на собственные открытия Парижа.
На шестой день маршрут переносится в Нормандию, в город Байе, где сохранился знаменитый гобелен и средневековый центр. Седьмой день — вторая мировая война: экскурсия по местам высадки союзников, включая пляж Омаха, американское кладбище, Сент-Мер-Эглиз и другие важнейшие точки.
Восьмой день знакомит с британскими и канадскими участками: Мемориал Пегаса, батарея Мервиля, кладбище Ранвилл и культурные центры, посвящённые операции "Оверлорд". Завершается путешествие трансфером в аэропорт Шарля де Голля.
Этот маршрут объединяет культуру, память и вдохновение, позволяя прикоснуться к разным эпохам Франции — от королевской роскоши до героизма XX века.
Святая капелла (Сент-Шапель, фр. Sainte Chapelle) — готическая капелла-реликварий на территории бывшего Королевского дворца (затем Консьержери) на острове Сите в Париже. Возведена Людовиком Святым в 1242—1248 годы.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?